'Kesintisiz eğitim' başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarın başlayacak uzaktan eğitim için hazırlanan Kesintisiz Eğitim Merkezi ile ilgili öğrenci ve velilere seslendi.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan ve “Bu zor günlerde birlikte daha güçlü olduğumuzun farkındalığı içinde hareket ederek, geleceğe daha aydınlık pencerelerden bakma umudunu içimizden hiç eksiltmeden yolumuza devam ediyoruz” diyen Çavuşoğlu, Bakanlık olarak amaçlarının süreç içerisinde yaşanacak ders kaybını en aza indirmek ve öğrencilerin evde daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sevgili öğrenciler ve ailelerimiz. Dünya çapında olağanüstü bir durum oluşturan Covid-19 pandemisinin etkisiyle zamanınızı mecburen evde geçiriyorsunuz. Bu dönemde gerek kendi sağlığınız gerekse ailenizin sağlığı açısından bu zorunlu durum dolayısıyla okullarınıza da ara vermek zorunda kaldınız. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak devam eden bu süreçte, eğitime verilen zorunlu ara neticesinde, sizlerin eğitim – öğretim ihtiyaçlarınızı gidermek amacıyla oluşturduğumuz Kesintisiz Eğitim Merkezi yarından itibaren hizmete giriyor.

Günümüz dünyasının gereklerinden olan uzaktan eğitimin bir parçası olarak, var olan imkânlarımız doğrultusunda hazırladığımız kesintisiz eğitim sistemini kısa sürede sizlere ulaştırmak için zaman ve mekân gözetmeksizin çalışan ve sürece gönülden destek sağlayan tüm öğretmenlerimizi ve bakanlık çalışanlarımızı gönülden selamlıyorum.

Bakanlık olarak amacımız evde geçireceğiniz sürede ikinci dönem itibarı ile derslerinizin kaybını en aza indirmek, dönem içindeki konulara öğretmenlerinizin hazırladıkları içerikler çerçevesinde devam etmenizi sağlamak ve evde daha kaliteli zaman geçirmenizi sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve meslek liselerinin temel derslerine yönelik hazırladığımız içeriklere Kesintisiz Eğitim Merkezi’nden ulaşabileceksiniz.

Kesintisiz Eğitim Sistemi, ilk etapta ilkokul 4 ve 5. Sınıf Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler; Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji ile İngilizce ve Meslek Lisesi derslerinin anlatım ve yardımcı materyallerine ulaşma imkânı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Zaman içerisinde sistem geliştirilecek, diğer sınıf düzeyleri de eklenecek ve zenginleştirilecektir.

Bunun yanında ilkokullarda ve ortaokullarda kullanılan İngilizce kitaplarının dijital erişimlerine imkân veren linkler de sistem içerisinde yer alacaktır. İsteyen öğrencilerimiz bu kaynaklara da ulaşabilecektir.

Sisteme ulaşmak için Bakanlığımızın web sitesindeki (mebnet.net) Uzaktan Eğitim bölümüne girmeniz ve misafir olarak sisteme giriş yapmanız yeterli olacaktır. Buradan devam ettiğiniz okul düzeyi ve sınıfı takip ederek ders içeriklerine ulaşabileceksiniz.

Bu zor günlerde birlikte daha güçlü olduğumuzun farkındalığı içinde hareket ederek, geleceğe daha aydınlık pencerelerden bakma umudunu içimizden hiç eksiltmeden yolumuza devam ediyoruz. Evde kalın, sağlıkla kalın.”