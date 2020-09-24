Kesinti sırası belediyelerde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), su motorlarından dolayı borcu bulunan belediye ve kaymakamlıkların elektrik enerjilerinin kesileceğini bildirdi.

Bir süredir borcu olan yerlerin elektriklerini kesme eylemi başlatan EL-SEN’in Genel Sekreteri Ersan Kaşif yazılı açıklamasında, halkın mağdur olmaması için belediyeler ve Kaymakamlıklara bağlı su motorlarının borçları nedeniyle kesilmeyeceğini, bu yerler yerine borç sahibi belediyelerle kaymakamlıkların binalarının enerjilerinin kesileceğini kaydetti.

Kaşif, her attıkları adımı halkı düşünerek attıklarını ve atacaklarını belirtti.