Kesinti gece yarısına kadar sürecek

Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve kapasitesini artırmaya dönük çalışmada beklenmedik sorunla karşılaşıldı. Çalışma ve kesintinin gece yarısına kadar süreceği öngörülüyor.

Ercan Havaalanı ve bölge gelişimini dikkate alarak artan enerji ihtiyacını sağlamaya yönelik Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak çalışma kapsamında bugün 09:00 – 16:00 saatleri arasında söz konusu Trafo Merkezi’nden enerji alan yerleşim yerlerinde zorunlu elektrik kesintisi uygulanacağı duyurulmuştu.

Meriç Trafo Merkezi’ni yenileme ve mevcut 10 MW trafo kapasitesini aşamalı olarak 50 MW’a çıkaracak proje kapsamında sürdürülen bugünkü çalışmada; Monte edilen 25 MW’lık trafo ve 22 adet fider kesicisinin bağlantıları yapılarak bölgeye bu yeni sistem üzerinden enerji verilmesi öngörülüyordu.

Yüklenici firmanın, Kurum teknik ekiplerinin nezaretinde sürdürdüğü bugünkü çalışmada, yaşanan teknik sorunlar nedeniyle beklenmedik bir şekilde yeni sistem devreye alınamadı. Yaşanan teknik sorunların tüm çabaya rağmen aşılamaması ve yeni sitemin devreye alınamaması sonucu Trafo Merkezi’nin önceki şekliyle çalıştırılmasına karar verildi. Trafo Merkezi’ni çalışma öncesi duruma getirerek enerjisiz bölgelere yeniden enerji temin etme çalışmasının sabah 00:30’a kadar süreceği öngörülüyor.

Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak yenileme ve yeni trafoları devreye alma çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu, Kurudere, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacaktır denilmişti.