“Kesik Kanatlı Kuşlar” tanıtılacak

Bedia Balses’in, öykü ve denemelerden oluşan yeni kitabı “Kesik Kanatlı Kuşlar”, tanıtım ve imza etkinliklerine 3 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Khora Kitap Cafe’de başlıyor. Yazarın ve yayın evi yetkililerinin kitabın hazırlanma süreci ve içeriği hakkında konuşmalar yapacağı etkinlikte katılımcılar da yazara soru ve yorumlarını iletme ayrıca kitaplarını imzalatma imkanı bulacaklar. Açıklama şu şekilde: “İmza ve tanıtım etkinlikleri, 6 Şubat Salı günü saat 19.00’da Omorfo Khora’da, 9 Şubat Cuma günü saat 19.00’da Mağusa Buğday Cami’de ve 13 Şubat Salı günü saat 19.00’da Girne Leymosun Kültür Evi’nde devam edecek. “Kesik Kanatlı Kuşlar”, Kıbrıslıların geçmişinde ve bugününde yaşadığı acı-tatlı günlerden esinlenen ve yazarın kendi yaşam deneyimi ile beslenen öykü ve denemeleri içeriyor. Kitap, Kıbrıs tütmesinin yanı sıra evrensel insan hallerini -aşkı, savaşı, barışı, göçü, özlemi, hayata yenilmeyi, her şeye rağmen direnmeyi, düşmeyi, kalkmayı, birbirimize tutunmayı, insanlığımızı unutmayı, çocukluğun masumiyetini, kadınlığın şiirselliğini, yalnızlığı, kalabalıklığı- Akdeniz'nin dalgaları gibi inişli çıkışlı duygularla yürekten hissedeceğiniz ve mantığınızla sorgulayacağınız, çeşitli temalardaki yazılara yer veriyor.”

144 sayfalık kitap

“Editörlüğünü Nazen Şansal’ın yaptığı kitabın kapak tasarımı DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu’na, sayfa tasarımı Erkal Tülek’e ait. 144 sayfalık kitabın fiyatı ise 20TL. 1971 Larnaka doğumlu olan Bedia Balses’in, Kıbrıs, Yenidüzen ve Havadis gazetelerinde köşe yazıları ve şiirleri yayımlanmış, şiir ve makaleleri Kıbrıs ve Türkiye’deki çeşitli edebiyat dergilerinde yer almıştır. Yazarın, bestelenmiş şiirleri ve 2015 yılında Khora Yayınevi’nden çıkan “Sızıntı” isimli bir şiir kitabı da vardır. “