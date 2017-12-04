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Kervansaray sahilinde erkek cesedi bulundu!

Kervansaray sahilinde erkek cesedi bulundu!

Girne Kervansaray bölgesinde Paradise Beach’in yaklaşık 100 metre batısında kıyaya vurmuş 60-65 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

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Girne Kervansaray bölgesinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, bugün saat 17.30'da Girne Kervansaray bölgesinde Paradise Beach'in yaklaşık 100 metre batısında kıyıya vurmuş, 60-65 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu.

Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

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