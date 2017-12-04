Kervansaray sahilinde erkek cesedi bulundu!

Girne Kervansaray bölgesinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, bugün saat 17.30'da Girne Kervansaray bölgesinde Paradise Beach'in yaklaşık 100 metre batısında kıyıya vurmuş, 60-65 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu.

Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için soruşturma sürüyor.