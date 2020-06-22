Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kermiya''da yoğunluk
Kermiya''da yoğunluk

Kermiya''da yoğunluk

Güneyde çalışan işçiler bu sabahın erken saatlerinde geçiş yapmaya başladı.

A+A-

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “son 72 saatte yapılmış test karşılığı” geçişleri serbest bırakmasıyla Kermiya'da yoğunluk yaşanıyor. Güneyden çalışan işçiler bu sabahın erken saatlerinde barikatlardan geçiş yapmaya başladı.

YENİDÜZEN muhabirinin edindiği bilgiye göre, işçiler 03.30 itibarı ile geçiş yapmaya başladı. Şu sıralar Kermiya'da geçişler araçlı ve yaya olarak devam ediyor.

Bakanlar Kurulu'nun önceden 1 Temmuz’da başlayacağı açıklanan uygulamayı ileri almasıyla Kıbrıslı Rumlar’ın kuzeye geçişleri de bu sabahtan itibaren “ilk geçişlerde PCR negatif test ibraz etmek” kaydıyla serbest bırakıldı.

Kıbrıslı Türkler de eğer güneye geçerse, geri dönüşte herhangi bir test istenmeyecek. Böylece Kıbrıslı Türkler için ada içinde geçişler artık  “karantinasız” olarak başlamış oldu.

k1-180.jpg

 

k2-159.jpg

k4-035.jpg

k3-080.jpg

 

FOTOĞRAFLAR VE GÖRÜNTÜ DEVRİM DEMİR

 

 

 

Bu haber toplam 294 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
“GEÇİŞLER” ERKENE ALINDI“GEÇİŞLER” ERKENE ALINDIKıbrıslı Rumlar’ın kuzeye geçişleri yarın sabahtan itibaren “ilk geçişlerde PCR negatif test ibraz etmek” kaydıyla serbest bırakıldı.
GEÇİŞLERDE ‘KAOS’GEÇİŞLERDE ‘KAOS’
İŞÇİLER BABALAR GÜNÜ İÇİN KUZEYE GEÇTİİŞÇİLER BABALAR GÜNÜ İÇİN KUZEYE GEÇTİBir süre önce karantina koşulları nedeniyle güneye geçen bir grup Kıbrıslı Türk işçi özel izinle Babalar Günü nedeniyle aileleri ile görüşmek ve vakit geçirmek için kuzeye geçti.