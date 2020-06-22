Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “son 72 saatte yapılmış test karşılığı” geçişleri serbest bırakmasıyla Kermiya'da yoğunluk yaşanıyor. Güneyden çalışan işçiler bu sabahın erken saatlerinde barikatlardan geçiş yapmaya başladı.

YENİDÜZEN muhabirinin edindiği bilgiye göre, işçiler 03.30 itibarı ile geçiş yapmaya başladı. Şu sıralar Kermiya'da geçişler araçlı ve yaya olarak devam ediyor.

Bakanlar Kurulu'nun önceden 1 Temmuz’da başlayacağı açıklanan uygulamayı ileri almasıyla Kıbrıslı Rumlar’ın kuzeye geçişleri de bu sabahtan itibaren “ilk geçişlerde PCR negatif test ibraz etmek” kaydıyla serbest bırakıldı.

Kıbrıslı Türkler de eğer güneye geçerse, geri dönüşte herhangi bir test istenmeyecek. Böylece Kıbrıslı Türkler için ada içinde geçişler artık “karantinasız” olarak başlamış oldu.

FOTOĞRAFLAR VE GÖRÜNTÜ DEVRİM DEMİR