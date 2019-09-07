Kermiya'da yine yoğunluk

Kermiya geçiş noktasındaki yoğunluk, yurttaşları yine bekletti. Lefkoşa'nın en işlek geçiş noktalarından biri olan Kermiya'da, yurttaşlar uzun süre beklemekten ve sıcaklıktan şikayet etti. Kuyruklar uzadıkça Kermiya'daki üçüncü geçiş şeridi de işlem görmeye başladı.

Hatırlanacağı üzere, sadece birkaç gün önce Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), “KKTC’de dövizin yükselmesiyle yaşanan ekonomik krizin çözüm yollarından birinin, güneyden gelen insanların alışveriş yapmalarının çoğaltılması olduğunu” söyleyerek Kermiya'da eylem yapmış, güney-kuzey arasındaki geçişlerin hızlandırılması gerektiğini vurgulamıştı.