Kermiya'da kuyruklar yine uzadı

Kermiya geçiş noktasındaki kuyruklar uzadıkça üzüyor...

Kıbrıs'ın güneyinden kuzeye, kuzeyden işe güneye olan geçişlerin bugünün ilk ışıklarıyla yoğunluk kazandığı görüldü.

Kuyrukların uzamasıyla, Kermiya'daki üçüncü geçiş şeridi de işlem görmeye başladı.

Görevi güneyde olan ve her gün kimlik ibrazında bulunan bazı yurttaşlar ise günde iki kez, hem sabah giderken hem de kuzeye dönerken kimlik sunmalarını vakit kaybı olarak değerlendirdi. Kuzeyden güneye yoğun geçişlerden olumsuz etkilendiğini anlatan çalışanlar, "buna bir tedbir şart" dedi.