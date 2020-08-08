Kermiya’da geçişler bir süre durdu
Kermiya Geçiş noktasında güvenlik nedeniyle geçişler bir süreliğine durdu.
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Kermiya Geçiş noktasında güvenlik nedeniyle geçişler bir süreliğine durdu.
Derinya’da 1996 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum Tasos İsak ve Solomos Solomu anıldı. Yaklaşık 50 Kıbrıslı Rum motosikletçi saat 12.00 sıralarında Kermiya Geçiş noktasında eylem yaptı.
Güvenlik nedeniyle geçişler kısa süreliğine durdu. Kermiya Geçiş Noktasında eylemlerini tamamlayan motosikletli eylemciler, anma töreni için Ledra Palace Geçiş noktasına gitti.
Foto: Arşiv
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