Kermiya geçiş noktasında uyuşturucu operasyonu

Kermiya geçiş noktasından dün gün kullanımlarındaki araçla Kıbrıs’ın kuzeyine geçmek isteyen iki kişi polis kontrolüne takıldı.

190 gram uyuşturucu madde ile yakalanan S.A.B.S., ve A.M.M.H.A., tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Uyuşturucu satışından 9 bin 310 TL

Mahkemede ifade veren polis memuru Halil Dümenci, zanlılar S.A.B.S., ve A.M.M.H.A.,’nın 2 Ocak tarihinde saat 20.30 sıralarında Kermiya geçiş noktasından geçmek isterken durdurulduklarını ifade etti.

Dümenci, MXT 614 plakalı araçta yapılan aramada, 150 gram, aracın torpido gözünde ise 40 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 310 TL’nin emare alındığını belirtti. Polis, suçüstü tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan bir şahıs ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.