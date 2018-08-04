Kermiya barikatı kısa süreliğine kapanıp açıldı
Bir grup Kıbrıslı Rum motosikletlilinin yaptığı eylem sonucu saat 09:00 dan 09:20'ye kadar Kermiya barikatı geçişlere kapatılıp açıldı
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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 40 motosiklet sürücüsünden oluşan eylemcilerin Kermiya barikatında eylemlerini sonlandırdığını, şu sıralarda ise Ledra Palas geçiş noktasında eylemlerine devam edecekleri ifade edildi.
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Etiketler : Kermiya, Ledra Palas
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