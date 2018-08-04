Kermiya barikatı kısa süreliğine kapanıp açıldı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 40 motosiklet sürücüsünden oluşan eylemcilerin Kermiya barikatında eylemlerini sonlandırdığını, şu sıralarda ise Ledra Palas geçiş noktasında eylemlerine devam edecekleri ifade edildi.