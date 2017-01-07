Kercem'de mutlu son

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi ekiplerinden Koopspor, bir süredir peşinde olduğu Mapfree'nin yıldızı Kercem İnancı konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmelerin akabinde dün yeniden bir araya gelen iki kulübün yöneticileri oyuncunun transferi konusunda el sıkıştı. Oyuncunun serbest kalma bedeli olan 40 bin TL'de direten Mapfree, yapılan sıkı pazarlıklar sonucu 30 bin TL + Mustafa Rıfkı teklifini kabul etti. Kercem'le de her konuda anlaşan Koopspor oyuncuya ara transferin ilk gününde imza attıracak.