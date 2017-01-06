Kercem çıkmazı

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi ekiplerinden Mapfree’de forma giyen Kercem İnancı’ya talip olan Koopspor ile oyuncunun kulübü arasında pürüz çıktı. Kercem’in serbest kalma bedeli olan 40 bin TL’de ısrarcı olan Mapfree’nin, yeni çözüm önerisi para+Andım Eryılmazlar oldu. Ancak Koopspor bu öneriyi reddetti. Yaşanan gelişmede Mapfree’nin oyuncu takasını reddeden Koopspor’a “40 bin TL’yi getir, Kercem’i al” dediği öğrenilirken, Koopspor’un bu parayı çok yüksek bulduğu öğrenildi. Kercem’in serbest kalma bedelinin 40 bin TL olması ve Mapfree’nin bu fiyatta diretmesi Koopspor’un elini kolunu bağlarken, Kercem için devreye farklı takımların da girebileceği konuşuluyor.