KENYA’DAN LURUCİNA’YA YOL BAĞLAMAK

Bizim yurt dışı temsilciliklerimiz ‘Girne’den yol

bağladık Anadolu’ya’ şarkısını ezbere biliyor da, galiba ‘Lefkoşa’dan Lurucina’ya yol bağlanamayacağı’ndan haberdar değiller.

Yok ki Kenya’dan bağlanacak!..

* * *

Lurucina, nam-ı diğer Akıncılar eski muhtarı Sultan Barbaros dün sabah mesaj attı.

“Sabah programda bu konuyu gündeme getir” diye rica etti.

Aktardım.

Üzülerek…

Canım sıkılarak…

Kızarak…

* * *

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir süre önce Kıbrıs’a gelmiş, Lurucina köyüyle ilgili bir belgesel hazırlamış.

‘Ölen köy’ adını verilen belgeseli izleyen Osman adlı Kenyalı bir adam köye ve belgeseldeki karakterlere hayran kalmış. Özellikle de Mustafa Garip’e…

Karar vermiş, eşine “Kıbrıs’a gideceğim, Lurucina’ya ulaşacağım ve Mustafa Garip’i bulup elini öpeceğim” demiş.

Bunları nasıl yapacağını öğrenmek için de gidip KKTC Londra Temsilciliği’ne danışmış.

Demişler ki Kenyalı’ya, “Lurucina’ya gitmek istersen Sultan hanıma ulaşın, yanınıza polis de alın ve öyle gidin…”

* * *

Kenyalı Osman, bizim temsilciliğin verdiği bilgileri harfiyen uygulamış.

“Bir şekilde bana ulaştı, beni buldu” diyor köyün eski muhtarı Sultan Barbaros…

Sultan hanımı bulmasına buldu, ama Lurucina’ya girmek KKTC Londra Temsilciliği’ndekilerin Kenyalı’ya anlattığı kadar kolay değil. Hatta mümkün değil.

Nitekim Sultan hanım aldı Kenyalı’yı, polis de yanlarında, düştüler yola…

Az gittiler, uz gittiler.

Dere tepe düz gittiler.

Ve köye giden güzergahtaki ilk askeri barikata vardılar.

Barikatta Türk askeri…

* * *

Sultan Barbaros asker için “Nor dedi, peynir demedi” diyor.

“Alay komutanını çağır” demişler. İzinliymiş…

“Yetkili binbaşıyı çağır” demişler. O da izinliymiş.

Velhasıl Kenyalı’nın ‘Lurucina’ya gidip Mustafa Garip’in elini öpme’ hayali gerçekleşememiş.

Sonra bir başka yerde buluşturmuşlar gerçi, ama mesele bu değil…

* * *

“Sonuçta Kenyalı Osman’ı Mustafa Garip’e ulaştırdık, ama imaj yerlerde sürünür” diye dert yanıyor Sultan Barbaros…

Ve isyan ediyor:

“Londra Temsilciliği önce ülkesini tanısın, kendi ülkesinde gidilebilecek yerleri öğrensin, gidilemeyecek yerleri öğrensin, sonra bize misafir göndersin.”

* * *

Londra Temsilciliği’nde kim, nasıl böyle bir bilgi verdi, verilen bilgi doğru algılandı mı?

Bunlar tartışılabilinir.

Tartışılamayacak bir konu var ama…

O da Akıncılar köyünün hala ‘KKTC’nin misak-ı milli sınırları içinde olup olmadığı’nın belirsiz olduğu…

* * *

1974’te ‘Girne’den yol bağladık Anadolu’ya da, 43 senede Lurucina’dan Lefkoşa’ya bir yol bağlayamadık.

Yok ki Kenya’ya!..