'Kent Güvenlik'te adım atıldı

İlk adımı Erhurman Hükümeti döneminde atılan ve projesi Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kent Güvenliği Yönetim Sistemi"nin kurulum çalışmaları başladı. Proje kapsamında ilk etapta Lefkoşa ve Girne'ye kurulumlar başladı.

Türkiye’de hazırlanan projenin yapılması için ASEL-SAN’a yetki verilirken, Lefkoşa Girne Kapısı, Elçilik, Sarayönü, Okullar Yolu ve önceden belirlenen lokasyonlar çerçevesinde Lefkoşa’nın birçok noktasında kazılar yapıldı ve alt yapı hazırlandı ve kurulum başladı.

Devrim DEMİR

Adli suçlarla mücadele etmek için kullanılacağı söylenen Kent Güvenlik Kamera Sistemleri ile ilgili proje devam ederken kameraların kurulumu da başladı.

Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanı Erkan Tekeli, Haziran ayında hükümetin değişmesinin ardından görevi bıraktı. Tekeli kurumun yeniden oluşturulması için Başbakanlığa bilgi verdiğini ancak henüz kimsenin yetkilendirilmediğini kaydetti.

Başbakanlığa bağlı yürütülen proje devam ederken, Lefkoşa’nın birçok noktasında önceden belirlenen noktalarda kazı işlemleri yapıldı, alt yapı hazırlandı, direkler dikildi.

KGYS boş kaldı, proje sürüyor

Görevi devreden Erkan Tekeli YENİDÜZEN’e konuştu, süreçle ilgili bilgi verdi.

Tekeli, hükümet değişikliğinin ardından, kurumun yeniden oluşması için Başbakanlığa bilgi verdiğini ancak Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri yönetimin boş kaldığını, projenin devam ettiğini ancak yetkinin polise verildiğini kaydetti.

Tekeli, “Türkiye’de hazırlanan projenin yapılması için ASEL-SAN’a yetki verildi. Girne Kapısı, Elçilik, Sarayönü, Okullar Yolu ve önceden belirlenen lokasyonlar çerçevesinde Lefkoşa’nın birçok noktasında kazılar yapıldı ve alt yapı hazırlandı” dedi.

Polis takip ediyor

Kent güvenlik kameralarının takibini şuan polis yapıyor. TC İçişleri Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığı’nın imzaladığı protokol kapsamında, projesi Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kent Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulum çalışmaları başladı.

Proje kapsamında ilk etapta Lefkoşa ve Girne ilçesine kurulumlar başladı.