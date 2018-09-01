Kenneth Yenicami için geliyor

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Yenicami, eski oyuncusu Kenneth Ngwoke’yi adaya getiriyor. İlk olarak 2012 – 2013 sezonunda Hamitköy’e transfer olan Kenneth, bir sezon sonra Yenicami’ye transfer olmuştu. Aynı sezonun devre arasında Çetinkaya’ya kiralanan futbolcu, 2014 – 2015 sezonunda ilk devrede Yenicami forması giydikten sonra adadan ayrılmıştı.

Pazartesi gelecek

Nijeryalı golcü oyuncu Kenneth Ngwoke formasını giydiği takımlar adında lig ve kupa mücadelelerinde toplamda rakip fileleri 54 kez havalandırdı. Kenneth, pazartesi günü Yenicami için adaya gelecek. Son olarak İran’ın Paykan takımında görev yapan Kenneth, yeni sezon öncesi boşta bulunuyordu.

Godspower kiralanacak

Kenneth’in gelmesi ile birlikte Yenicami daha önce belirlediği 3 yabancı uyruklu oyuncusunun bir tanesinden vazgeçmek durumunda kalacak. Siyah beyazlılar sezon başında adaya getirdiği God’s Power’ı kiralayacak.

Kamp tamamlanıyor

Öte yandan Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde pazartesiden bu yana Bolu, Gerede’de kampta bulunan Yenicami’nin hazırlıkları sona eriyor. Yenicami bugün Manavgatspor ile oynayacağı hazırlık maçının ardından adaya dönüş yapacak.