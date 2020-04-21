Güzelyurt’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı M.S. ve söz konusu maddeleri kendisine verdiği tespit edilen Zanlı M.K. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. M.K. kendisine iftira atıldığını iddia etti.

İlk etapta zanlı M.S. ile tutuklanan dört kişi ise mesele ile alakaları olmadığı tespit edilince mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı huzurda bulunan zanlı M.S’nin 17 Nisan 2020 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Güzelyurt Otobüs Terminali içerisinde Güzelyurt Polis Müdürülüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir Polis ekibi tarafından şüpheli olarak tespit edilmesi üzerine üstünde ve kullanımında bulunan PM 105 plakalı Suziki Alto marka araç içerisinde yaptıkları aramada; M.S.’nin üzerinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile, aracın bagaj kısmında ilaç çantası içerisinde yüzlerce hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlı M.S.’nin ifadesine göre mesele ile ilgili olarak zanlı M.K.’nin tutuklanarak ve evi ile aracında arama yapıldığını söyledi. Polis Zanlı M.K’nin ikametgâhında kanunsuz bir şey bulunmazken aracında yapılan aramada Zanlı M.S’nin tasarrufunda bulunan ve naylona sarılı olan maddelerin sarılı olduğu naylon parçasının eksik parçasına benzer kalanının bulunduğunu söyledi. Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada alınan emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini ayrıca temin edilen ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı M.K. kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.