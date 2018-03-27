KENDİNİ KAYBETTİ, UCUZ ATLATTI

Lefkoşa’da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin karşı yolunda az önce trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 46 yaşındaki Hüseyin Arslan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza 12.30'da meydana geldi.

Hüseyin Arslan, yönetimindeki GA 099 plakalı araçla İsmet Kotak Meydanı üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğin zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç yolun solundan çıkarak, demir korkuluklara çarptı.

Kazanın ardından araç sürücüsü Arslan, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol kenarındaki korkuluk demirleri aracın ön bölümüne girerken, sürücüyü sıkıştırdı.

Lefkoşa’da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi karşısındaki kavşakta yoldan çıkan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın en dramatik yanı ise Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan oğlunun, babasının aracını fark etmesi ve olay yerine koşturarak gelmesi oldu. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, aracın arka camındaki “Rahmetlikde sollamıştı” yazısı acı bir hatıra olarak yoldan geçenleri selamladı.

FOTOĞRAFLAR: SOSYAL MEDYA