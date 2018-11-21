Kendine doğru yol almak isteyenler için; Astroloji Işığı…

Astroloji, küçüklüğümden beri fazlaca ilgimi çeken bir konuydu… Belki insanları inceleme ve onların derinliğini keşfetme merağım, belki gördüğümüz ve bildiğimizin çok ötesinde bir maksat adına burada var oluyor olabileceğimizi algılama isteğim beni bu dalı öğrenmeye yönlendirdi. Değerli hocam Öner Döşer’in 3 sene boyunca online eğitimlerine katıldım ve günün sonunda gerekli proje ve sınavları tamamlayarak diyetisyenliğin yanı sıra astroloji danışmanlığı konusunda da hizmet vermeye başladım…

ASTROLOJİ-BESLENME İLİŞKİSİ

Tabii iki dal da birbirinden çok farklı gibi görünse de aslında çok iç içe olduğunu derinen düşündüğünüz zaman fark edebilirsiniz… Bir insan kendini tanımadığı, yaşamda neden var olduğunu algılamadığı ve yalnızca gördüğüyle yetindiği müddetçe yaşamdaki misyonunu keşfedemiyor. Çevresinde var olanları anlamlandıramıyor veya kurban psikolojisinde ya da dış dünyayı suçlayarak yüzeysel bir tatminle dünyada ona sunulmuş olan ömrü bir şekilde geçirmeye meyilleniyor. Halbuki farkındalığın her şey olduğunu algıladığı an, kendine dönüyor ve ruhunun derinliklerine doğru yol almaya başlayarak ismi, cismi, mesleği vb. yüzeysel kimliklerinin dışında esasen kim olduğunu, yaşamında nereye doğru yol alması ve neleri öğrenmesi gerektiğini fark etmeye başlıyor… Bu da ‘kişisel ve ruhsal dönüşüme’ neden olurken kişinin gerçek anlamda insanlığı deneyimlemesine de yol açıyor… Zaten burada olma maksadımız da bunu deneyimlemek, öyle değil mi?

AYNA

Peki diyet yapmak, sağlıklı beslenmek ve kilo kaybıyla ilgili kendini fark ediyor olmanın bağlantısı ne olabilir? Birçok kişi aslında sağlıklı beslenebilecekken neden zararlı gıdaları tercih edebiliyor dersiniz? Genellikle cevap ‘anlık mutluluk hissiyle’ ilgili… Evet, iyice düşünürseniz bile bile, tok olmanıza rağmen, o güzel ve leziz tatlıları, kızartmaları, cipsi, gofreti neden atıştırmayı seçiyorsunuz? Konforlu hissetmek için mi? O an için sevgiye ihtiyaç duyduğunuz için mi? Ya da söyleyemediklerinizi yutmak, ağzınızı tatlandırmak için mi (ağzımızın tadı kaçar ve ağzımızı tatlandırmak isteriz ya)? Ne için? Bu alanı daha da derinleştirebiliriz ama demek istediğimi az çok anlatabilmişimdir diye düşünüyorum… İşte bu noktada o otomatik yaptığımız sağlıksız beslenme durumlarını iyice gözlemlediğimiz zaman aynayı kendimize döndürmeye başlıyoruz… Ben neden kendime bunu yapıyorum? Örneğin kilo kaybetmek isterken neden bunu başarmayı seçmiyorum? Kilo benim için ne anlama geliyor? Kilolu olmak beni güçlü mü yoksa güvende mi hissettiriyor? Kimseden şefkat göremediğim için sarılma hissine ihtiyaç duyarak kilolarımla ruhumu mu sarıp sarmalıyorum?

BAĞLANTILAR

İşte astroloji de ciddi farkındalık yaratabilmek adına binlerce senedir yardım alınan ve mucizevi bir şekilde de çalışan bir sistem. Zaten sistemi anlamaya başladığınız anda toplumda genel olarak oluşan astrolojiyle ilgili o ‘basit’ algı yok oluyor ve içerisinde bulunduğumuz evrensel sistemin ne kadar da mükemmel olduğunu ve birbiriyle olan müthiş bağlantısını algılamaya başlıyorsunuz… Pek tabii yalnızca astroloji değil, diğer birçok dalın da desteğiyle astrolojik sistemin mutlaka ki desteklenmesi gerekebiliyor. Örneğin bir harita analizinde kişide fark edilebilen bazı olumsuz psikolojik yatkınlıklar için mutlaka bir psikologdan destek almanın gerekebileceği gibi… Buna ek olarak hepinizin de bildiği gibi diyete uymak konusundaki en büyük destekçi zihinsel ve psikolojik olarak sistemi uygulamaya hazır olmak… Bugün birçok kişinin diyet başarısızlığı da buna bağlı… İşte bu konuda da az biraz kişisel farkındalıkla diyet başarısı da pek tabii sağlanabilir… İşte astroloji bu konuda da bizlere güçlü bir ışık tutuyor ve bizi doğru bir şekilde yönlendirebiliyor (gerekirse doktora, gerekirse psikoloğa, kısacası kişiye farkındalık yaratarak ona kendini ve yaşamındaki sorunlarla yüzleşme ve onları çözme konusunda seçenekleri olduğunu gösteriyor)…

Derinliklerinize doğru yolculuk yapmaktan korkmayın… Günümüzde her şey bu kadar yüzeyselleşmişken esas bize doğru giden yolu karartıyor, kayboluyoruz… Bu nedenle kendinize doğru ışık tutmayı hiç ama hiç bırakmayın… Dış şartlar ne olursa olsun, siz yine kendinizi seçin, zihnin yanılsamalarına aldanmayın…

Hepimiz için güzelliklerle ve farkındalıkla dolu bir gün olsun… Sevgiyle kalın…