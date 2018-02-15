KENDİMİZE SÖYLEDİĞİMİZ YALANLAR

Dilara Topcan

Her gün kendimize türlü türlü yalanlar söylüyoruz ve bu yalanları görmezden geliyoruz ama başka insanların bize yalan söylemesini de bir türlü hazmedemiyoruz… Aslında iyice düşünecek olursak insanın kendine yalan söylemesi ve kendini kandırması kendine olan güvenini, inancını ve saygısını bir hayli zedeliyor… Konumuz olan sağlıklı beslenmeye dönecek olursak aynı durumu bu konuda da sürekli olarak yaptığımızı söylemek yanlış olmaz… Yıllardır vermeye çalıştığımız 5 kiloyu bir türlü veremiyorsak işin içerisinde en başta sözümüzde durmamak gibi bir olgu yatıyordur. Ya diyetimizi hakkınca yapmıyoruzdur, ya da egzersizimizi baştan savma uyguluyoruzdur… Bu örnekleri artırabiliriz pek tabii…

SAĞLIKLI YAŞAM KANDIRMACALARIMIZ

Hep sağlıklı yaşamak ve sağlıklı olmak ister, bu konuyla ilgili hayaller kurarız… İstediğimiz fit bedene kavuşma hayali, mutfağımızda hem leziz hem de sağlıklı yiyeceklerin bulunduğunu ve onlarla mutlu olduğumuzu, her sabah ormanda temiz hava eşliğinde yürüyüşler yaptığımızı, olduğumuzdan genç göründüğümüzü vb. birçok ‘sağlık’ dolu fotoğrafı zihnimizde hayal eder dururuz ama pek azımız bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çaba sarfeder… Yani bu hayal ettiklerini uygular! Uygulamayanların hayalleri ise hayallerde kalır, tıpkı şu an hala daha kilolarından şikayet edenlerin bir türlü kilolarından kurtulamıyor oldukları gibi…

Eğer hayallere kavuşmak için gerekeni yapmayacaksak hayal kurmanın, sonra da hayalimiz gerçek olmadı diye üzülmenin bir manası yoktur. Bu yalnızca kendimizi kandırmak olur. Bu yüzden burada bir seçim yapmak ve o doğrultuda gereken ne ise yapıyor olmanın önemi anlaşılmalıdır…

‘BUGÜN DİYETE BAŞLIYORUM’LARIMIZ

Klasik kandırmacalarımızdan bir tanesi de her gün (özellikle pazartesileri) diyete başlamalarımız ve iki gün sonra diyeti nasıl bozacağımızın hayalini kurmalarımız… Eğer hedef odaklı yaşasaydık ve süreç dahilinde kendimize ‘hayali acılar’ çektirmeseydik, bugün kilo problemimizi de çoktan çözmüş olurduk. Halbuki genellikle ne yapıyoruz dersiniz? Diyete başlıyoruz ve başladığımız andan itibaren kendimizi kurban olarak adlediyoruz. O çikolataları dilediğimizce tüketememek, diyetisyeninin programına sadık kalma zorunluluğunda olmak, istediğimiz restoranda dilediğimiz yemekleri sipariş edememek gibi birçok şeyi düşünerek kendimizi kısıtlanmış hissediyor ve sonunda da diyetten vazgeçiveriyoruz… Ve ‘bir gün zayıflayacağım ve fit olacağım’ hayali de bir ömür bizimle yaşamayı sürdürüyor…

SPOR YAPMA YALANLARIMIZI DA UNUTMAYALIM TABİİ…

Kendimizi kandırmaca konusunda zirvede yer alan ve ‘diyete başlıyorumlarımızın’ ezeli rakibi olarak da adledebileceğimiz noktalardan bir tanesi de ‘bugün spora başlıyorum’ adlı söylemlerimiz… Esas soru yine şu: spora başlıyor ama sürdürebiliyor muyuz? Ya da o ‘bugün’ü sürekli olarak ‘yarın’larımıza mı erteliyoruz?

PEKİ GÜNÜN SONUNDA NE KAZANIYORUZ?

Kendimize verdiğimiz sözleri tutmamak her geçen gün kendimize olan saygı ve inancımızı yitirmemize neden oluyor… Şöyle bir düşünün… ‘Artık sağlıklı besleneceğim’ dedikten birkaç saat sonra bir porsiyon şerbetli tatlıyı afiyetle tüketmeye başladığımız zaman kendimize dair inancımız azalmıyor mu? Ya da ‘artık spor yapıp kilolarımdan kurtulacağım’ dedikten sonra sporla iki gün içerisinde vedalaştığımız zaman ne hissediyoruz dersiniz? Kısacası elimizde ne var? Tabii ki yine yalnızca hayallerimiz ve bonus olarak da bolca kendimize dair güvensizliklerimiz ve inançsızlıklarımız var…

SÖZÜMÜZDE DURMAK BU KADAR MI ZOR?

İnsan gerçekten, kalpten istediği şeyler için elinden geleni yapıyor, yapmıyorsa da türlü bahaneler uydurarak kendini kandırıyor… Gelin ne istediğimizi artık bilelim ve o doğrultuda var gücümüzle elimizden geleni yapmayı seçelim… Günün sonunda çok daha iyi bir versiyonumuzu keşfetme şansımız olacak, unutmayalım…

EGZERSİZ: BUGÜN BİR SÖZ VERİN VE SÖZÜNÜZDE EN AZ 1 HAFTA BOYUNCA DURMAYI DENEYİN

Sigarayı mı bırakmak istiyorsunuz, şimdi bu konuda kendinize söz verin ve en az bir hafta boyunca sigarayla olan ilişkinizi kesin. Ya da daha fit mi olmak istiyorsunuz? O zaman bu hafta 4 kez birer saatten yürüyüş yapacağınıza dair kendinize söz verin ve bunu hayatınıza geçirin. O kadar zor değil, inanın! Siz de başarabilirsiniz! Yeter ki öncelikle kendinize verdiğiniz sözleri tutabiliyor olduğunuzu görmekle işe başlayın…

Hepimiz için güzelliklerle dolu bir gün olsun, sevgiyle kalın…