“Kendimi yanlış ifade ettim, özür dilerim”

Covid-19 şüphesiyle karantina merkezinde tedavi gören İlker Yaşaroğlu, ‘negatif’ test sonucuyla taburcu edilmesi ardından sosyal medyada yaptığı eleştirel paylaşımlar için özür diledi.

İlker Yaşaroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak başından geçenleri anlattı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ve sürecin yönetimini eleştirdiği ve vakaların saklandığı iddiasını ortaya koyduğu için özür diledi.

Yaşaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Sağlık Bakanlığı’nın vakaları sakladığını iddia etmişti.

Yayımladığı son videosunda Yaşaroğlu, sürecin zorluğu nedeniyle psikolojisinin ve moralinin kötü olduğunu, kendisini ifade edemeden bu gibi sözler sarf ettiğini savundu, “Sağlık Bakanlığı asla vaka saklamıyor” şeklinde konuştu.

“Test sonuçlarım açıklanmayınca kuşkulanmaya başladım”

Yaşaroğlu şunları söyledi: “2 hafta önce Göğüs Hastalıkları Servisine baş dönmesi ve ateş şikayetiyle gittim. Yapılan PCR testim negatif çıksa da, eklem ağrılarım, ishal, ateş ve nefes darlığım olduğu için birkaç gün sonra yeniden giderek doktora şikayetimi anlattım. Covid-19 olabileceğimi düşünerek bilgisayar tomografisi istenildi. Acilde bekledim, sonrasında bir hemşire beni karantina servisine götürdü. Tek başıma bir odada kaldım. Test sonucun yarına çıkacak dediler, ertesi gün kahvaltımı vermeye geldiklerinde yeniden kan aldılar. Sonrasında ise akciğerimde bir leke olduğunu, zatürre veya Covid-19 olabileceğini söylediler. 4-5 gün boyunca test sonucunu bekledim. Ailem ağlayarak beni arıyordu, moralim çok kötüydü. Son hasta alkışlarla uğurlanırken ben hala karantinada olduğum için, içimde kuşku uyandı ve acaba bu durumda bir hasta daha olduğu açıklamasını yapamayacakları için mi gizliyorlar diye düşündüm. Son olarak yan odadaki kişiye ve bana yeniden test yaptılar, onunki negatif çıktı, benim ise sonucum çıkmadı, yine bir bekleyiş… Tüm bunlar, hastalık, ilaçlar beni çok kötü etkiledi. Lütfen empati yapın ve yaşadığım endişeyi anlayın. Sonrasında ise test sonucun negatif, gidebilirsin dediklerinde o heyecanla, yaşadıklarımla, kendimi yanlış ifade ettim ve düşüncelerimi Facebook’ta yazdım. Sadece 150 arkadaşım var, yakın çevreme başımdan gelenleri anlattım. Bir partiyi veya kişiyi hedef gösterme çabam veya niyetim yoktu. Çünkü TC vatandaşıyım ve oy kullanamadığım için bu gibi şeyleri yakinen takip etmiyorum. Özgür irademle yazdım, sonrasında ise bazı basın kurumları paylaşmaya başladı, bazıları tutuklanmalı falan dedi… Kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Sağlık Bakanı Ali Pilli’den özür diliyorum. Hemşire ve doktorlar bana çok iyi baktı, ben yaşadıklarımın üzüntüsüyle düşünmeden hareket ettim. Sağlık Bakanlığı asla veri saklamıyor.”