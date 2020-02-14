Kendileri çalacak, kendileri oynaycak

Türkiye Barolar Birliği yarın kapalı Maraş’ta “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı bir toplantı düzenledi.

Toplantının katılımcıları arasında Türkiye’den Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de var.

Türkiye kaynaklarına göre, Türkiye Barolar Birliği’nde, asker kontrolündeki Maraş için hukuki çalışmalar yapıldığı iddia edildi.

Buna göre, TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Müsteşarı Ergün Olgun, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eski müzakerecisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa'dan oluşan bir ekip kuruldu. Bu ekibin, Maraş'ta hukuki ve siyasi anlamda nasıl bir yol izlenmesi noktasında çalışmalar yaptığı aktarıldı.

Yarın yapılacak toplantı da bu ekibin eseri olacak.

Toplantının yeri ve saati konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Evet toplantı kapalı Maraş’ta yapılacak ama nerede, hangi otelde?

Bildiğim kadarıyla kapalı Maraş’ta 1974’den bu yana faaliyet gösteren tek otel “Maraş Ordu Evi” olarak kullanılan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin kontrolündeki oteldir. Muhtemelen toplantı burada yapılacak. Bu nedenle yeri açıklamadılar.

Toplantının konuşmacıları ve katılımcıları arasında da muhalefetten hiç kimse yok. Muhalefetten kimse davet edilmedi.

Dahası kapalı Maraş konusunu müzakere etmekle görevli KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da toplantıya davet edilmedi. Konuşmacı listesinde adı da yok.

Özetle “kendileri çalacaklar, kendileri oynayacaklar”.

Ama uluslararası alanda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların bedelini onlarla beraber biz e ödemek durumunda kalacağız.

BM Güvenlik Konseyi’nin kapalı Maraş’la ilgili 11 Mayıs 1984 tarihinde aldığı 550 sayılı kararı “Maraş’ın yasal sakinleri dışında bölgeye herhangi bir yerleşimin kabul edilemez olduğunu” vurguluyor.

10 Ekim 2019’da Maraş gündemiyle gayrı resmi kapalı oturum yapan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Maraş ile ilgili mevcut kararlarını teyit etmiş, Maraş’ın ancak “yasal sahiplerinin yerleşimine” açılabileceğini yinelemişti.

Rum tarafı şimdiden karşı ataklara başladı. Önce Maraş Belediyesi BM Güvenlik Konseyi’ne Türkiye’yi şikayet edecek, aynı zamanda BM temsilcisi Eizabeth Spehar’ı ziyaret ederek doğrudan şikayette bulunacaklar. Ayrıca BM GK daimi üyelerinin Kıbrıs büyükelçilerini konu ile ilgili doğrudan bilgilendirecekler.

Toplantının katılımcılarına baktığımız zaman toplantıda daha çok Maraş’ın Vakıf malı olduğunu iddia edenler var.

Bu anlamda bu toplantının amacı kapalı Maraş’ın eski sahiplerine açılması değil, Vakıflar İdaresi’ne verilmesi ve vakıfların da burayı yatırımcılara kiralaması olacaktır.

Bu nedenle Rum tarafının asıl şikayetleri toplantı sonrasında da devam edecek. Hatta Rumlar BM ve AB’den yaptırım uygulaması da isteyecekler.

Tam da KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken yapılacak bu toplantı bazı adaylara avantaj sağlamak için düzenlenmiştir.

Toplantıya konuşmacı olarak KKTC’den davet edilen 2 aday var. Ersin Tatar ve Kudret Özersay. Türkiye’den de Fuat Oktay ve Abdülhamit Gül konuşmacı olacak.

Toplantının açılışını da elbette düzenleyen taraf olarak TBB Başkanı Metin Feyzioğlu yapacak.

Türkiye’de iktidarın dümen suyuna giren ve bu nedenle Türkiye’nin büyük illerinin Barolar Birlikleri tarafından istifaya çağrılan Feyzioğlu, kapağı KKTC’ye atmış, burada da Türkiye’deki iktidarın dümen suyunda bir şeyler kotarmaya çalışıyor.

Ben toplantının katılımcılarından, ya da düzenleyicilerinden rahatsızlık duymadım. Bunu KKTC’deki, ya da Türkiye’deki herhangi bir otelde yapsalardı gündem bile olmazdı. Çünkü kendileri çalacak, kendileri oynayacaktı.

Burada asıl konuşulması gereken bu toplantının kapalı Maraş’ta KTBK’nin kontrolündeki Maraş Orduevi’nde yapılacak olmasıdır.

Bunun sonuçlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.





