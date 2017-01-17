K-Pet Süper Lig lideri Yenicami, Antalya kampını tamamadıktan sonra dün Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) Sporcu Sağlık Performans Merkezi’nde bir kez daha performans testine tabi tutuldu. Siyah beyazlılar ardından Yusuf Kaptan Sahası’nda Yo-Yo testinde yer aldı. Teknik direktör Sedat Devecioğlu, testleri yakınen takip ederken, ligin ikinci yarısında “Rakiplerimizden çok kendi yapacaklarımıza odaklandık” dedi.

Antalya’da yoğun tempo

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Sedat Devecioğlu, Antalya’da sekiz antrenman ve bir maçla toplamda 9 çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Devecioğlu sabahları genelde savunma ve hücum, bireysel teknik taktik, akşam antrenmanlarında genelde fiziksel, akşam yemeğinden sonra da mental olarak takımı ikinci dvreye hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, “Antrenmanlara katılım tamdı. Hastalık ve sakatlık yaşamadık, bu da bizi sevindiren noktaydı. Yabancılarımız yurt içinde kaldı ancak Çağan Çerkez eşliğinde en az bizim kadar iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler diyebilirim” dedi.

DÖRT MAÇLIK PERİYOT... Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu: “Biz rakiplerimizden çok kendi yapacaklarımıza odaklandık. İlk maçın sonrasındaki 14 maçlık çıkış ve topladığımız puanlar bu mentalitede olduğumuzun göstergesiydi. İlk dört maçı kayıpsız atlattığımız takdirde lig bizim için şekillenecek”

MTG ile hazırlık maçı

Dün YDÜ Hastanesi’nde performans testlerini yaptıklarını, bugün, yarın ve Perşembe günü yapacakları üç antrenmanın ardından Cuma günü Mağusa Türk Gücü ile devre arasının son hazırlık maçını oynayacaklarını aktaran Devecioğlu, “Bu son hazırlık maçından sonra devre programımız tamamlanacak. Hafta sonunu boş geçirdikten sonra hafta başından itibaren Yalova maçı hazırlıklarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Devecioğlu: “Yalova bize ekstra motivasyonla çıkacaktır”

Yalova ile oynayacakları maçı değerlendiren Devecioğlu, “Yalova ilk devre ilk maçta bize tek mağlubiyeti tattıran takım. Nasıl oynaması gerektiğini bilen, kadrosunu maksimum seviyede iyi kullanabilen bir takım. Bunun yanında yapmış oldukları transferler bize ekstra motivasyonla çıkacaklardır diye düşünüyorum” dedi.

“Biz kendi yapacaklarımıza odaklandık”

“Biz rakiplerimizden çok kendi yapacaklarımıza odaklandık” diyerek sözlerine devam eden genç teknik adam, “İlk maçın sonrasındaki 14 maçlık çıkış ve topladığımız puanlar bu mentalitede olduğumuzun göstergesiydi. Bizim için çok önemli dört maçlık periyot vardır. İlk maç da Yalova’dır. Yalova maçını kazanıp arkasından G. Gücü, Türk Ocağı ve Değirmenlik maçlarına odaklanıp, bu kayıpsız geçersek lig bizim için daha da şekillenmiş olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.