Kendi koyduğu yasağa uymadı (!)

Yüksek Seçim Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı “Seçim mitingleri ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e dek iptal edilmesi’ kararına karşın, Ersin Tatar’ın seçim gezilerine ve toplantılara devam ettiği dikkat çekti.

Başbakan Ersin Tatar’ın YSK ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara karşın, seçim gezisinde Lefke esnafı ile bir araya geldiği gözlemlenirken, kendi aldığı kararı çiğnemesi tepki topladı.

Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Seçim Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı ‘miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e dek iptal edilmesi’ kararına uymadı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 9 Eylül’de ‘miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e dek iptal edilmesi’ kararı almış, bununla birlikte siyasi parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına 1 Ekim’e kadar izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Hatırlanacağı üzere, bu sabah sosyal medyada yayılan video görüntülerinde Başbakan Ersin Tatar’ın seçim gezisi için Lefke’de esnaf ile bir araya geldiği paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde Tatar’ın kalabalık bir grupla düzenlediği toplantı yer aldı.

Bakanlar Kurulu da 8 Eylül tarihinde aldığı bir dizi yeni kararın içinde “Seçim mitingleri ve kitle toplantıları İPTAL edildi, 1 Ekim’e kadar yapılmayacak.” maddesine yer vermişti.