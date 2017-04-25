Kendi gitti, sancısı kaldı

Fehime ALASYA

Üçüncü kez gerçekleştirilen KTHY Şirketi Ltd.’nin alacaklılar ve iştirakçiler toplantısında ‘İnceleme Komitesinin’ oluşturulup oluşturulmayacağı yapılan oylama ile karar bağlandı. Kalkınma Bankası toplantı salonunda dün gerçekleştirilen toplantıda, “‘İnceleme Komitesinin’ oluşturulup oluşturulmayacağı hususunun karar bağlanması” olmak üzere tek bir gündem maddesi konuşuldu ve oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Toplantıya katılım için kişilerin kimlik ibrazı yanında, temsil edilen kişilerin de yazılı vekâleti istendi.

Saat 14.00 raddelerinde başlayan toplantıda vekâlet belgesi bulunmadan gelen bazı örgüt veya sendika temsilcileri ile Avukat Fevzi Hansel arasında kısa süreli gerilim yaşandı.

Vekâlet belgelerinde yaşanan kısa süreli gerginlik, oylamaya yansımadı. Birkaç dakika içinde oylama gerçekleştirildi ve sonuç sözlü olarak Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Ahmet Nergiz tarafından salonda açıklandı.

İnceleme Komitesine ‘HAYIR’ çoğunluktaydı

Toplantıya katılan gerçek ve tüzel temsilcilerden 3’ü, komitenin kurulması yönünde oy kullanırken, 14 temsilci de kurulmaması yönünde oy kullandı.

Oylamada; Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları Teknik adına Av. Serhan Çınar, Altınbaş adına Av. Rafet Uzun ve Kıbrıs Türk Petrolleri adına Av. Cenk Bolayır, ‘İnceleme Komitesinin’ oluşturulmasından yana EVET oyu kullanan isimler oldu.

Oylamada HAYIR oyu kullanan isimler arasında ise; İhtiyat Sandığı, Maliye Teftiş İnceleme Kurulu, KITAMS, Ayça Ergin, Ahmet Seffa Yıldız, Cahit Kavaz, Anen Köksal, Urungu Ulutuğ, Cevdet Akhür, Burhan Atakan, Vakıflar Bankası, Esra Erman Sıtkıoğulları, Bilgen Dereboylular ve Mehmet Ufak gibi isimler yer aldı.

En büyük söz hakkı İhtiyat Sandığı ve Maliye Teftiş İnceleme Kurulu’nun

Oylamada ‘İncele Komitesi’ne hayır oyu kullananlar arasında en büyük söz hakkı İhtiyat Sandığı ve Maliye Teftiş İnceleme Kurulu’nun oldu. Bu iki kurum, yüksek oylarından dolayı oy çoğunluğunun hayır yönünde karar çıkmasına vesile oldu.

Çoğunluk, onay vermedi

HAYIR oylaması ile tasfiye ile ilgili yapılacak olan tüm işlemlerde tasfiye masası sorumlu olup, mevcut sistem olduğu gibi çalışmaya devam edeceği kararlaştırıldı. Yapılan oylama ile alacaklıların tasfiye süreci takibin mahkemelerin elinden alınıp, alacaklıların oluşturduğu ‘İnceleme Komitesinin’ denetiminde olup olmayacağı oylaması ile karara bağlandı. Çoğunluk, bunu reddederek, mahkemenin bu süreçten çıkartılıp, inceleme komitesinin devam etmesine onay vermedi. Tasfiye sürecinin hızla devam etmesini dileyen çoğunluk bu durumun karar bağlanmasından hoşnut oldu.

KTAMS’ın tutumu değişmedi

5 Nisan tarihli “KTHY Enkazı” adlı haberde YENİDÜZEN’e konuya ilişkin görüşlerini sunan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçın, tasfiye işlemlerini yürütmekte olan memurun Şirketler Mukayyitliği, onaylayan kurumun ise mahkemeler olduğunu söylemiş, bunun değiştirilmeye çalışıldığını belirtmişti. Bu duruma karşın, sendikanın tutumunun değişmemesi yönünde olacağının altını çizen Barçın, “Burada yapılmak istenen hükümetin kendi sorumluluğunu üzerinden atma girişimidir” demişti. Tutumunu değişmeyen sendika, dünkü toplantıda HAYIR yönünde oyunu kullandı.