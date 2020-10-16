Kendi çocuğuna tecavüz iddiası

Mağusa’da 14 yaşındaki öz kızıyla arabada uygunsuz bir şekilde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı iddia edilen 44 yaşındaki O.D., sabah saatlerinde Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis O.D hakkında "yakın akraba ile cinsi münasebet", "16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı" suçlamaları ile 3 gün tutukluluk talep etti.

Nisan ayında yine tutuklanmıştı…

Zanlı O.D., Nisan ayında elinde içki şişesi ile sosyal medyada 7 yaşındaki öz oğlunun uygunsuz fotoğraflarını paylaşmış, yapılan şikayet üzerine tutuklanmıştı.

“Namus ve ahlaka aykırı davranma” suçundan dava okunduktan sonra yargılanıncaya kadar serbest bırakılan zanlı, bu kez 14 yaşındaki kızına defalarca tecavüz etmekten tutuklandı.