“Kendi branşımı kendim yarattım”

Hüseyin KIRAL

İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında var olan spor branşlarının içinde yer alan, kadın basketbol sporcusu olarak gerek okul takımlarında gerek kulüp takımlarında adından söz ettiren Ayşe Bora Yönlüer, sporun kendisini nasıl yaşama bağladığını anlattı. Okul yılları sonrası kadının sporda fazla yeri olmadığına değinen Ayşe Bora Yönlüer, “Okul biter, iş veya evlilik derken, doğum ve ardından bir bakarsın ki üzerinden yıllar geçmiş. Ancak yıllar geçse de içimdeki spor sevgisi büyüdü ve beni bugünkü durumuma getirdi” dedi. Spor konusunda kendisinin en büyük destekçisi eşi Yusuf Yönlüer olduğunun altını çizen Ayşe Yönlüer, “Ülkemizde futbol branşında faaliyet gösteren kulüplerin yönetimleri ve devleti yönetenlerin bakış açısı değişmeden, kadın sporcular ve erkek sporcular bile bir yere varamayacak” dedi.

“FUTBOLUN DIŞINDA BRANŞ GEREKLİ”

“Ülkemizde çok sayıda futbol branşını sürdüren ve bu konuda da devletten maddi manevi destek alan yüze yakın kulüp vardır. Ancak bu kulüplerin hemen hemen hepsi de tek branş olarak futbolu benimsemiş durumdadır” açıklamasını yapan Ayşe Yönlüer, “İşte devlet burada devreye girmeli ve futbolun dışındaki spor branşlarını da geliştirmek için teşvik etmelidir” dedi. Yönlüer, “Ancak burada teşvik ederken kadın – erkek ayrımı yapmadan, hatta ve hatta kadın branşlarına yatırım yapan kurum ve kuruluşlara daha fazla teşvik etmeli” dedi. “Ben inanıyorum ki imkan ve olanak sağlandığı takdirde kadın sporcularımız ülkemizde veya yurt dışında kendilerinden söz ettirebilirler” açıklamasını yapan Ayşe Yönlüer, “Çünkü bizim genç kızlarımız, kadınlarımız güçlü ve mücadelecidirler” dedi.

“SPOR ANLAMINDA KIZLARIM DA BENİMLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI”

Spor ambargosunun devam ettiği sürece bu küçük adada yıllar geçse de hiçbir şeyin değişmeyeceğinin altını çizen Ayşe Yönlüer, “Spor adına yıllar önce ben ne yaptımsa, kızlarım da aynısını yaptı. Yıllar önce ben sporda neler yaşadıysam, kızlarım da aynısını yaşadı” dedi. “Ülkedeki tüm kız çocuklar için geçerli olan önce okul”, açkılamasını yapan Yönlüer, “Ülkemizde kadının spordaki yeri ne yazıktır ki okul ve okul sonrası diye ikiye ayrılır. Okul yıllarında kadınlar sporun içinde aktif olarak rol alırken, okul sonrası maalesef kadını sporun içinde göremiyoruz” dedi.

“HAFTANIN 6 GÜNÜ SPOR YAPIYORUM”

“Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi durumu da göz önünde bulundurduğumuzda, istisnalar hariç ülkemizde kadın, sporda profesyonel olarak uğraş veremez diye düşünüyorum” açıklamasını yapan Ayşe Yönlüer, “Yıllar sonra kendi branşımı kendim yaratarak, haftanın altı günü, günde en az bir saat olmak koşulu ile spor yapıyorum. Salona giderim, bisiklet sürerim, fırsat buldukça yürüyüş gruplarına katılıp onlarla birlikte yürürüm” dedi. Yönlüer “Her kadın kendi yaşı ve vücut yapısına göre spor branşını belirlemeli. Bunu yine kendileri deneye deneye, keyif aldığı bir spor branşında odaklanıp sürdürebilirler. Bugün her köşe başında bir spor salonu var, yürüyüş için uygun çok parklarımız mevcut, yine bisiklet sürmek için keyifli parkurlarımız bulunuyor ve çok da iyi ve güzel zaman geçirebilirler” dedi.