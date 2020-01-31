

Bakanlar kendi aralarında uzlaşmışlar.

Peki bu bakanlar yine kendi aralarında uzlaşarak, mesela Başbakan’ın bankadaki hesabından para alabilirler mi?

Ya da Ulaştırma Bakanı’nın “şirket” hesabına girebilirler mi, acaba?

Bankalarda birikmiş mevduata el koyabilir mi bu bakanlar?

Masaya oturmuşken tümüne bir baksalar…



* * *



“İstihdam Destek Fonu” ismi!

Banka, işçinin bankası….

Parayı işveren yatırıyor, işçi adına!

İşçiye mi sormuşlar?

İşverene mi?

Kime!

Bakanlar anlaşmışlar, “15 milyon TL alacak, yol yapacaklar.”



***

Niye seyrüseferden almıyorlar?

- “O maaşlara gidecek.”

Öyle ya kendileri de bu kasayı kullanıyor.

Bürokratları da!

İşçinin aslında işsizin parası ne de olsa “ortanın malı.”



***

Yasa gerekiyor bunun için şimdi…

Meclis’e gelecek.

“Hükümet kararı” diyecekler.

Eller kalkacak.

Bir de “duygusal ortam” yaratılacak üzerinden, “insanımız yollarda ölürken…”



***

İmar Planı’nda uzlaşamadılar.

Yurttaşlık Yasası’nda uzlaşamadılar.

Girne’ye mi hastane yapılmalı Omorfo’ya mı uzlaşamadılar.

Hayatı ucuzlatmak için uzlaşamadılar ama…

“İşçinin parasına el koymak” üzere zor olmadı anlaşmak!

***

Peki, işsiz insanlar ne olacak?

İşsizlere destek için yaratılmış bu fon, teşvik için bu para!

Ne olacak özel sektörde ayakta durmak için destek bekleyen on binlerce çalışan peki?

İşsizlik ya da destek ödeneğinde uzlaşamadılar örneğin!



***

İşçinin bankasından daha önce de “sorgusuz sualsiz” borç aldılar.

Güya borç!

Sigortalının alın terini sömürmekte uzlaşıyorlar.

Umursuzca… Sessizce… El ele…



***

Bakanlar uzlaşmışlar.

Ne güzel (!)

Umarım bir gün “işçiler” de uzlaşırlar.

Yoksulları bu ülkenin, güvencesizleri, iki dudak arası öksüzleri, işsizleri de uzlaşır umarım bir gün,

size hesap sormak için!