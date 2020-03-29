Kenarda kalanlar

Virüs Savaşı başlamazdan önce de buraları pek sakin sayılmazdı.

Suriye’de olup bitenleri izliyorduk dikkatlice ve endişe ile…İdlip’te olup bitenler, restleşmeler, tehditler, saldırılar, şehitler, nutuklar ve daha neler neler vardı…

TSK sadece Suriye’de değil, Libya’da da aktif olarak devredeydi… Neler oluyordu oralarda ? Neler olacaktı daha ?_

Peki ya Doğu Akdeniz’deki Sondajcılar (!) Savaşı ? Silahlı, bombalı, hasarlı, ölümlü bir savaş alanına dönüşebilir miydi Doğu Akdeniz ?

Derken…. Virüs büyük adımlarla gelip içimize kadar giriverdi ve tüm bunlar bir kenara itiliverdi.

Suriye’de-İdlip’te savaş durdu, bitti mi ? Libya’da neler oluyor ? Doğu Akdeniz’deki sondajlar durduruldu mu ? Peki ya, PKK ile sürdürülen geleneksel (!) savaş ?

Her şeye karşın, bir şeyler olmaktaysa bile, pek bir haber yok oralardan. Kenara köşeye sıkışıp kalmış hepsi de.

Tadımız tuzumuz kalmadı (!)

Virüs kapıyı çalınca tek gündemle idare ediyoruz. Günü ‘Corona’ ile açıyor ‘Corona’ ile kapatıyoruz. Corona aşağı, corona yukarı…Başka hiçbir şey yok.

Corona ile neler uçtu gitti renkli mi renkli (!!!) hayatımızdan farkında mısınız ? Bırakın Orta Doğu’da olup bitenleri,

Kıbrıs’ta Çözüm…Barış… Birleşik Kıbrıs…. Unutuldu….

Cumhurbaşkanı adayları gündemde yok… Bazıları ortalarda bile yok…

Seçim tarihi değişti, seçmen ilgilenmedi bile…

Koltuk kavgaları…… Unutuldu…

Torpiller, torpilliler, torpilciler… Suskun…

Yalakalar… Bir kenarda başka başka şarkılar (!) söylüyorlar…

Sonradan ‘dönmeler’in bile gündemi virüslü ölüm-kalım savaşı…

Para, maaş, geçince derdi, bambaşka boyutlar kazandı… Devleşerek geliyor…

Trafik kazası, cinayet, tecavüz, darp olayları bile yok… Yahut, var da haberimiz olmuyor… Gündemde değil…

Herkes, bırakın gelecek ay’ı, yarın nelerle karşılaşacağı derdi içinde…

***

Üzülmeyin (!) ama… Hele bu panik bir atlatılsın her şey yarım kaldığı yerden yeniden çıkar önümüze.

İlginç (!!! / ???)

İnsanlık, tarihi boyunca salgın hastalıklarla boğuşmuş. Bu salgınlarda, kaybedilen canların toplam sayısı milyonlar. Ama çok ilginç bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Listeliyorum. Tarihlere dikkat….

1720…. Avrupa’da Veba Salgını… Ölü sayısı: 50 bin…

1820…. Kolera Salgını….. Ölü sayısı: 30 binin üzerinde…

1920…. İspanyol Gribi Salgını… Ölü sayısı: 100 milyon…

2020…. Korona Virüsü Salgını…. Ölü sayısı: ???

Sokak Ağzı

“Sokak ağzını unutmuştuk. En yetkililerden duyunca hatırladık, kendimize geldik. (Mertcan)

***

“Bu da geçer diyeceğim ama bu sefer sadece bizim değil dünyanın başı büyük dertte. Allah yardımcımız olsun.” (Firdevs Kandemir-Girne)

***

“Aha Başbakanımız Hilton reklamı da yaptı en sonunda.” (Cüneyt Kürder-Lefkoşa)

***

“Kimeydi ama öfkesi Başbakanımızın ? Mahallesindeki birine ? Yoksa kendi çevresindeki bir arkadaşına ? Şaştım galdım duyunca… Yarın sen Cumhurbaşkanı olursan da biri sana böyle hitap edersa ne yapacan Sn.Başbakan ?” (Nusret-Karaoğlanoğlu)

***

“Akıncı taa başta sokağa çıkma yasağı dediğinde bunlar değil miydi karşı çıkan ? Yoksa acaba dün dündür bugün bugüdür ?” (Ali K.Kozan)

***

“Aha ekonomi pakedi da açıglandı. Gözümüz aydın. Bir müdded da böyle gideceg. Arkasından bir ekonomi pakedi daha gelecek. Haberiniz olsun.” (Mustafa-Lefkoşa)

***

“Bu nasıl bir ekonomik önlemler paketi yahu ? Korunanlar ve kurbanlar paketi bu.” (Ayfer-Londra)

***

“Sadece ekonomik bir yıkıntı arifesinde değiliz ey ahali. Haberiniz olsun… Bu kriz geçip giderse, ardından bir de psikologlar ordusuna ihtiyacımız olacak. Bu kesin.” (Yaşar Kandemir-Mağusa)

***

Anlayana

“Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdırlar.” (N.Hawborne)