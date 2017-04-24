Kenan attı, şampiyonluk geldi

Ligin 33’üncü haftasında en yakın rakibinin 4 puan önünde lider giren Ankaragücü, lig sonuncusu Kayseri Erciyesspor’u deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup ederek ligin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kenan Özer de galibiyete kaydettiği bir golle katkı sağladı. Bu sonuçla Ankaragücü 2016 – 2017 sezonu Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak 1. Lig’e yükseldi.