Kenan attı, şampiyonluk geldi
Türkiye’de Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü formasını terleten Kıbrıslı Türk futbolcu Kenan Özer, Ankaragücü ile şampiyon olma başarısı gösterdi.
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Ligin 33’üncü haftasında en yakın rakibinin 4 puan önünde lider giren Ankaragücü, lig sonuncusu Kayseri Erciyesspor’u deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup ederek ligin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kenan Özer de galibiyete kaydettiği bir golle katkı sağladı. Bu sonuçla Ankaragücü 2016 – 2017 sezonu Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak 1. Lig’e yükseldi.
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Etiketler : Ankaragücü, Kenan Özer
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