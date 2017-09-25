Kenan attı puan geldi: 2-2

K-Pet Süper Lig’in ilk haftası Girne’de önemli bir maça sahne oldu. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmada Merit Alsancak Yeşilova ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında Lomana LuaLua ve Billy Mehmet ile öne geçen ev sahibi ekip, 28’inci dakikada Quincy Osei’nin kullandığı penaltı atışında kalesinde golü gördü. Karşılaşmanın ilk devresi bu sonuçla sona ererken, Merit Alsancak Yeşilova oyunun büyük bir bölümünü önde götürdüğü karşılaşmanın son anlarında kalesinde golü gördü. Doğan Türk Birliği’nde 90’ıncı serbest vuruştan golü atan Kenan Oshan takımına puanı kazandırdı.

STAT: M.H. Çağlar stadı

HAKEMLER: Ali Özer**, Ferhat Tuna**, Ömer Doğru**

MERİT A. YEŞİLOVA: Hasan Piro**, Okan Kibar**, Talat Dağer**Seyi Adeleke**, Memduh Sarıoğlu*, Gilles Binya**, İlyas Niyazi*, Aksel Kaptanoğlu*(Dk.61 Cenker Yazar), Lomana LuaLua**(Dk.67 Bayram Özgün), Deniz Kibar*(Dk.53 Yasin Doğan), Billy Mehmet**

DOĞAN TB: Ozan Mercan*, Ahmet Sönmez**, Kenan Oshan**, Aydın Aygın**, Hasan Kanlı*, Emek Kırılmaz* (Dk.85 Ahmet Saygı), Koral Saymaz**, Quadri Rahemm* (Dk.68 Ahmet Coşkun), Quincy Osei**, Selim Saygı*, Rassaq Adekbite*

GOLLER: Dk. 6 Lomana LuaLua (P) Dk.13 Billy Mehmet (Yeşilova) Dk.28 Quincy Osei (P) Dk.90 Kenan Oshan (DTB)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.71 Gilles Binya Dk.87 Cenker Yazar (Yeşilova)