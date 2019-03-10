Kemerlihan Restaurant-İskele

Zekai Altan

Bir ara işitmiştim. Eşim bana söyledi. İskele’de yeni bir restoran açıldığını. Hani bana da yakın bir yer diye ha bugün ha yarın derken yaklaşık altı ayı geçirdik. Ve geçen gün bu restorana gitme şansını yakaladık. İskele gelişen bir kent. Özellikle dikkatimi çeken kültür ve tarihe yönelik güzel yatırımlar da yapılıyor İskele Belediyesi tarafından. İskele Belediye Başkanı oldukça da başarılı bu alanda. İskele’de lezzet mekanları veya lezzet durakları diye bir envanter çıkaracak olursak sayıları 8-10 tane. Bunların tümü olmasa da birçoğunu yorumladım. Genelde güzel ve lezzetli mekanlar. Kendilerine özgü mönü ve işletme anlayışları ile hizmet veriyorlar. Bu mekanlarda dikkatimi çeken diğer bir özellik de restoran mekanlarının yapıları otanik havalara sahip olmaları. Bu da çok olumlu ve biraz da turistik özellik taşımaktadır. İşte bunlardan biri de Kemerlihan Restoran.

MEKAN

Kemerlihan Restoran İskele’de açılacak olan İskele Kıbrıs Kültür Evi’nin tam karşısında. Yol üzerinde. Çok eski kemerli bir yapı, restorasyon sonrası restorana dönüştürüldü. Kapı ve pencereler ahşap ve çok hoş. İç mekan iki ayrı salon ve özel bir oda. Ayrıca dış alan küçük bir bahçe. Duvarlar beyaza boyanmış ve masalar ile sandalyelerin renkleri ile aynı. İşletmeci Niyazi bey ve çalılanları iki bayan. Servis görevlileri oldukça başarılı. Güleryüzlü ve işlerini severek yapıyorlar. Bu mekan ile ilgili ilginç bir de hikaye oluştu. Kemerlihan Restoran önceleri İskele’nin, yani Trikomo’nun yazlık ve kışlık sinemasının olduğu yer. Tüm köyler buraya sinemaya gelirdi. Cumartesi-Pazar günleri de Türkçe film gösterimi yapılırdı. Niyazi bey Topçuköylü. Topçuköy’de ilk futbol kulübünü kuran kişi. 1955. Ve kulüp kurulduğunda da sinema sahibi Andrea Topçuköy spor kulübüne katkı amaçlı bir gece film oynatma desteği vererek maddi katkı sağladı. Niyazi bey 1961’lı yıllarda da Londra’ya gitti. Kıbrıs’a döndükten sonra film gördüğü sinemanın bir parçası olan evi alarak restore edip restorana çevirdi. Bu güzel sohbet arasında da eşim ile birlikte siparişlerimizi de Zarina’ya verdik.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü çok kapsamlı. Türk ve Kıbrıs mutfağı yanında Türkmenistan mutfağına özgü mantı. Mangal mönüleri, pide çeşitleri, gözlemeler, balık, et ve tavuk çeşitleri ve soğuk ve sıcak mezelerden oluşur. Sakin ve hoş sohbetli mütevazi bir ortamda servis başladı. İlk olarak giriş mercimek çorbası ve ben de lahmacun servisini aldım. Yanında da maydanoz, dilimlenmiş domates ve ekşi ile karışık turşu tabağı. Suya kurulmuş Türk mutfağı turşusu. Eşim çorbayı çok beğendi. Lahmacun ise lezzetli ve yağsız. Niyazi bey kıymayı kendi çektiği için yağ oranına dikkat ediyor, bu da nefis bir lahmacun lezzetini yaratıyor. Girişlerden sonra benim favorim olan ciğer. Ancak gavurma değil dana ciğeri şişte ve mangalda olanı tatmaya karar verdim. Eşim de pirzola. Kıbrıs pidesi üzerinde servis edilen şişte dana ciğerinin yağının pideye akarak pideyi ıslatması da pideye ayrı nefis bir lezzet verdi. Ciğer çok yumuşak. Lokum gibi. Ağzınızda kayboluyor. Tam bir lezzet lokumu gibi. Nefis. Tabakta da garnitür olarak kızartılmış patates, summaklı soğan ve yeşil biber ızgara edilmiş. Ciğerleri elimle tek çıkararak ve pideyi de keserek parmaklarımı da böyle yalayarak tadını alarak yedim. Eşimin tabağındaki pirzolanın da garnitürleri aynı. Pirzola da tam kıvamında ızgaralandı. Taze. Ben ayrıca bir sokum yani gommadicik de pirzoladan tattım. Taze ve lezzetli. Salata ayrı tabakta servis edildi. Böyle kısa süreli bir mönüde çok güzel tatlar aldık. Hem de lezzetli. Niyazi bey de misafirleri ile yakından ilgileniyr. Servis görevlisi Zarina da ilgili. Aynı zamanda Niyazi bey müzisyen. Sazı ile zaman zaman da canlı müzikli programlar yapıyor. Çok sıcak bir ortam. İskele’ye de yakışan ideal bir aile mekanı. Gidilmesi gereken bir mekan. Mönü fiyatları ortalama olarak; Pizzalar 25 TL, pide çeşitleri 18-25 TL, gözlemeler 7 TL, balık 40 TL, et çeşitleri 20-50 TL ve tavuk çeşitleri de 35 TL. Önereceğim bir İskele mekanı. Balo ve farklı kutlama partileri için de uygun bir mekan. Gidin ve İskele Belediyesi’nin hizmete koyacağı bir kültür merkezi olan Kıbrıs Kültür Evini ziyaret edin ve sonra da hemen karşısındaki Kemerlihan’da güzel bir yemek alıp ayrılın. İşte size kısa bir kültür ve lezzet turu programı.

TEL: 0392 371 27 27 – 0533 844 26 68

ADRES: UMMU HARMAN SK. NO 24 Y. İSKELE

KAPALI GÜNLER: PAZARTESİ