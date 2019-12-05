‘Kemer, bıçak, sopa, zincirli’ kavga zanlıları tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar O.A, Z.L, S.F, Y.M.Y. E. ve T.l S.T.B dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, haklarında 2'şer gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, zanlıların Kanunsuz Topluluk, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga, Rahatsızlık ve Tecavüz-i alet kullanma suçları ile tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, 3 Aralık tarihinde saat 13.10 sıralarında Lefkoşa Belediye Bulvarı’nda zanlıların aralarındaki ‘alacak-verecek’ meselesi nedeniyle toplanarak kavga ettiklerini belirtti.

Zanlıların olayı sözlü anlattıklarını, henüz gönüllü ifade vermediklerini belirten polis, yapılan soruşturma ve temin edilen kamera görüntülerinde, meydana gelen kavgada yaklaşık 11-12 kişi olduğu ve bu kavga esnasında birden çok kanunsuz bıçak, kemer, zincir ve demir çubuk bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, mesele ile ilgili alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca meselede kavgaya karışan şahıslar ve emarelerin halen arandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak hangi zanlıların kanunsuz bıçak taşıdığı ve hangi zanlıların tecavüz-i alet kullandığı ile ilgili incelemelerin halen devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.