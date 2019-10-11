Kemal ve Andreas Kıbrıs’ı birleştirdi

Katie Clerides ‘Cumhurbaşkanı’nın köpekleri’ isimli Yunanca ve Türkçe yayımlanmış çocuk kitabında, Kemal ve Andreas’ın Kıbrıs toprağını bir anlık bile de olsa birleştirdiğini yazdı.

Clerides’in kitabı, ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde Çarşamba akşamı düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.

Karaiskakion Kuruluşu Başkanı Popi Kanaris tanıtımda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi;

“1999’du, iki aile kendilerini trajik bir ortamda bulmuştu. Küçük Kemal ve Küçük Andreas lösemiyle mücadele ediyorlardı”.

“Kıbrıs’ı ikiye bölen yeşil hatta daha geçiş noktaları açılmamıştı. Her şeye rağmen Kıbrıslı Türkler gelip o zaman hapishanelerin arkasında olan Karaiskakion Kuruluşu’nun önünde kuyruklar oluşturmuşlardı.”

45 bin Kıbrıslı Türk donör

“Şu anda Karaiskakion Kuruluşu’nda kayıtlı gönüllü donör/bağışçı Kıbrıslı Türk sayısı 45.000’inin üstünde, toplam gönüllü de 190,000’dir.

“Bu, dünyada nüfusa göre kişi başı gönüllü kemik iliği gönüllüsü en büyük kayıttır ve bizi Kıbrıslılar olarak çok gururlandırmaktadır.”

“Lösemi hastası 511 kişiye, 5 kıtada ve 33 ülkedeki diğer hematolojik habisi olanlara nakil yapmayı da başardık.

”Bizim gibi küçük bir ülkede çok şey başardık. Bu demektir ki, bir tutkumuz vardır. Bunu iki kuruluş, Kemal Saraçoğlu Kuruluşu ve Karaiskakion Kuruluşu birlikte başarmıştır. Bunu birlikte yapıyoruz ve birlikte yapmaktan gurur duyuyoruz.”

Sonsuza kadar aklımızda gönlümüzde

Kemal Saraçoğlu Kuruluşu Başkanı Nevhiz Özer de, “Kemal ve Andreas sonsuza kadar bizim aklımızda gönlümüzdedirler. Bir gün iki toplumun bir araya gelip barış içinde yaşamasının nedeni olacaklardır” dedi.

“Her iki tarafın yeterince acı çektiğini belirten Özer, Katie Clerides’in bu harika kitabı yazdığı için teşekkür etti.

Kıbrıs’ı yeniden birleştirmenin yolu

Katie Clerides de konuşmasında, “Benim için bu kalbimden geçerek Kıbrıs’ı yeniden birleştirmenin bir yoludur. Bu nedenle benim için çok önemlidir” dedi ve tanıtıma katılanlara teşekkür etti.

Çocuk kitabı ‘Cumhurbaşkanı’nın köpekleri’ Hooch, Booby ve Lady’nin maceralarını anlatıyor. Kitap yaşamlarına başıboş sokaklarda dolaşarak başlayan üç küçük köpeğin, sokakları bırakarak Cumhurbaşkanı ve ailesinin en iyi dostları olmasıyla sona eriyor.

İki dilde hazırlanmış kitaptan elde edilecek gelirin tamamı Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve Kıbrıs'ın güneyindeki Karaiskakio Vakıflarına bağışlanacak.