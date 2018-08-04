Kemal Molla Binatlı’da
Bonservisi Merit Alsancak Yeşilova’da ve geçen sezonu Esentepe’de geçiren kaleci Kemal Molla, kiralık olarak bir diğer Süper Lig ekiplerinden Binatlı’ya transfer oldu
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Dün federasyon binasına giden oyuncu, kendisini bu sezon Binatlı’ya bağlayan imzayı attı. Geçtiğimiz sezon Esentepe’nin kalesini koruyan Molla, Esentepe’nin Süper Lig’e yükselmesinin mimarlarından oldu.
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Etiketler : Kemal Molla, Esentepe, futbol
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