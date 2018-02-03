Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı

Türkiye’de ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığana yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alırken, Muharrem İnce 447 oyda kaldı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 36. Olağan Kurultay'da Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu, 165 delegenin imzasıyla genel başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarıştı. Daha önce aday olacaklarını açıklayan Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu ise delegelerin en az yüzde 10'undan imza toplayamadıkları için resmen aday olamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine karşı aday olan Muharrem İnce ile yanyana oturdu, diğer yanındaki koltuk ise tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'na ayrıldı. T24

Türkiye’de ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Halk Partisi’nin 36’ncı Olağan Kurultayı bugün Ankara’da yapılıyor.

Ankara Spor Salonu’nda ‘Adalet ve Cesaret’ temasıyla gerçekleştirilen kurultay iki gün sürecek.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kurultay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlık için yarışıyor.