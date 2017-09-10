Kemal Dürüst Mağusa'daydı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, ülkeye ithal edilen ve ihraç edilecek malların taşımacılığının, geçimini sadece taşımacılıkla sağlayan işletmeler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Dürüst, dün Gazimağusa bölgesinde Gazimağusa Belediyesi, Özkam Nakliyat Şti. ve Liman İşçileri Şti.’ni ziyaret etti.

Özkam Nakliyat Şirketi'ne ziyaret

Kemal Dürüst, Özkam Nakliyat Şirketi’ne ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, ithal ve ihraç edilecek malların taşımacılığının “sadece bu sektörden geçimlerini sağlayan kişi ya da kuruluşlarca yapılmasının gerekliliğini” kaydetti.

“Taşımacılıkta yasal eksiklik"

Bakan Dürüst, bir takım yasal mevzuat eksikliğinden kaynaklı olarak, iş insanlarının, kendi ürünlerini kendi araçları ile taşıyor olmalarının, geçimini sadece taşımacılıkla sağlayan sektör çalışanlarının kazançlarını aşağılara çektiğini vurguladı.

Bakan Dürüst, konu ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi için çalışmaların sektör temsilcileriyle istişare içerisinde başlatılacağını belirtti.

Özkam Nakliyat Şirketi Başkanı Hasan Nizam da, sektörün en büyük sorununun, tüccarların kendi yüklerini kendilerinin taşıması olduğunu, tüccarın bu tutumu karşısında sektörün durma noktasına geldiğini belirtti.

Arter ile görüşme

Bakan Kemal Dürüst, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazimağusa’nın daha da gelişmesi için neler yapılabileceğini görüşmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Dürüst, “Gazimağusa Belediyesi’nin öngörmüş olduğu projelerin en kolay bir şekilde hayata geçmesi için de bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Esas olan halkımıza hizmettir” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, özellikle teknik konularda, teknik ekipler düzeyinde, Bakanlık ile sürekli istişare halinde olduklarını, ziyaretin bazı teknik konularda daha yakın bir istişare imkanı vereceği için kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

“Toplu taşımacılıkta işbirliği içerisinde yürütülmesi gereken konular var"

Üniversitelerin artan öğrenci sayılarına paralel olarak, kentlerin ihtiyaçlarının çeşitlenerek büyüdüğünü anımsatan Arter, toplu taşımacılık ve taksi hizmetleri kapsamında Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütülmesi gereken konuların bulunduğunu söyledi.

Dürüst’e ziyaretinde Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Plan Proje Müdürü Şifa Soğukpınar ve Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi de eşlik etti.