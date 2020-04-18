Kemal Belevi'nin eserleri 8  Mayıs`ta dünya piyasalarında

Kemal Belevi`nin 2 Gitar için bestelenmiş eserlerinden oluşan CD, Dünyanın en önemli klasik müzik yayıncısı “NAXOS” müzik tarafından 8 Mayıs‘ta Dünya piyasalarına CD ve Internet üzerinden sunuluyor. 2009 yılında Belevi nin 3.cdsini (Gitar Konçerto no.2 ve 5 Kıbrıs Rapsodisi) ekonomik kriz nedeniyle yayınlayamayan Naxos, bu CD’yi yayınlamayı memnuniyetle kabul etti. Mart 2019 da Duo Tandem (Necati Emirzade ve Mark Anderson) tarafından Londra`da kaydedilen CD’nin neredeyse tümü ‘World Premier Recording’ olacak. Belevi’nin “Lapta” isimli eserinde, Girne‘nin dağları ve denizinden bahsediyor olması Naxos yapımcılarını da etkilemiş olmalı ki ‘Girne dağlarında güneşin doğması’ isimli fotoğrafı kapak yapmayı uygun görmüşler.

CD nin arka kapaktaki notun Türkçe metni şöyle:

Kemal Belevi'nin müziği, Doğu Akdeniz atmosferinde renklere bürünen ve amacı Yunanistan, Türkiye ve Orta Doğu halk müziğinden esinlenen melodiler ve ritimlere dayanan 'güzel tınılar yaratmak'tir. Belevi'nin düzenlemeleri, yaptığı çağrışımcı Suite Chypre ve zengin çeşitlemeleri olan Kıbrıs Rapsodileri gibi eserler, 2 Gitar müziğinin repertuarını önemli ölçüde genişletmiştir. Duo Tandem’de de, bestecinin yetkin modernliği ve klasik gitar dünyasında yeniden tasarlanan geleneksel mirasın onore edilmesi öne çıkıyor.

1 aylık CD tantım sürecini ilk etapta ABD, Birleşik Krallık, Avrupa’da bulunan dünyanın en prestijli, klasik müzikle ilgilenen Radyo, TV ve Dergilerine de CD`yi göndererek 8 Nısan’da başlatmış bulunan bu dev şirket diğer tanıtım çalışmalarına da devam edecek.

Kemal Belevi daha önce yayınlanmış olan CD leri

Guitar Music Of Kemal Belevi

Music of Belevi

Gitar Koncertosu No.2 ve 5 Kıbrıs Rapsodisi