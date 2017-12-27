Kekliğe ateş etti, Saçmalar kardeşinin gözünü yaraladı!

Kekliğe ateş açan Ş.A.R’nin av tüfeğinden çıkan saçmalar, birlikte avlandığı kardeşi Hasan Rifater’in yüzüne isabet etti, Rifater sol gözünden ciddi şekilde yaralandı.

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, bugün, saat 12:30 sıralarında, Koruçam’da, 49 numaralı ava açık bölgede Ş.A.R. (E-68), adına kayıtlı av tüfeği ile avlandığı sırada kekliğe ateş açtığı sırada, saçmaların birlikte avlandığı kardeşi Hasan Rifater’in yüzüne isabet etmesi sonucu, Rifater’i sol gözünden ciddi şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Hasan Rifater kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

Ş.A.R. hakkında ise yasal işlem başlatıldı… Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.