Kekili, Alsancak'ta sahne alacak

Alsancak belediyesi tarafından düzenlenecek olan 4.Deniz festivali 9 Ağustos'taa kortej yürüyüşü ile başlıyor. Dört gün sürecek festivalde halk dansları çeşitli kültürel, sportif yarışmalar ve konserler yer alacak.

Festivalde 11 Ağustos Cumartesi akşamı Türkiye'nin ünlü sanatçılarından Murat Kekilli konseri var. Girne bölgesinde ilk kez konser verecek olacak Kekili'nin konserine ilginin yüksek olması bekleniyor.Festival pazar akşamı 1.Deniz güzeli yarışması ve final şöleni ile son bulacak.