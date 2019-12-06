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Nakit sıkışıklığına en pratik çözüm yolu olarak karşımıza bankalardan kredi çekmek seçeneği çıkmaktadır. Elbette ki bu seçeneği değerlendirebilecek olanlar sadece söz konusu bankaların kriterlerine uygun olanlardır. Bu noktada akıllara kefilsiz kredi nasıl çekilir? Ya da kimler kefilsiz kredi çekebilir? Tarzında sorular sıklıkla gelmektedir. Esasında bankaların genel bir kredi politikası mevcuttur. Ancak bu kredi politikasının esnekliği bankadan bankaya değişkenlik gösterebilmektedir. Öncelikli olarak kredi çekebilmenin olmazsa olmazı kredi notunun pozitif olmasıdır. Kredi notunuz şayet pozitifse kredi kullanmak noktada önemli avantajlar elde edebilirsiniz. Kefilsiz kredi çekme işlemi hem pratik olduğundan hem de başka bir kimseden destek istemeğe gerek kalmadığından sıklıkla tercih edilmektedir.

Kefilsiz Krediye Uygun Tüketiciler Kimlerdir?

Bankalar kredi verirken; geri ödeme planına sadık bir şekilde ödemelerini yapabilecek olan tüketicileri tercih etmektedir. Bunun için de kredi almak isteyen tüketicinin aylık maaşlı olması tercih sebebidir. Bu noktada devlet memuru olan tüketicilerin kolaylıkla kredi alabildiklerini söylemek mümkün olmaktadır. Yine özel sektörde maaşlı olarak çalışan ve kredi notu eksi değerde olmayan tüketiciler de kefilsiz kredi kullanmak konusunda avantaj sahibidir. Bununla birlikte emeklilere özel kefilsiz kredilerin de son zamanlarda yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca esnaf ve zanaatkarlar da gerekli evrakları teslim ettikleri taktirde kefilsiz olarak kredi kullanabilmektedir. Esasında tüm tüketiciler açısında kredi kullanmanın temek kriteri kredi notunun olumlu olmasıdır. Şayet kredi notunuz olumluysa hemen her koşulda kefilsiz olarak kredi kullanmanız mümkün olacaktır.

Kefilsiz Krediyi Nasıl Çekebilirim?

Günümüzde geneli itibariyle bankalardan kredi kullanmak son derece pratik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda kefilsiz kredi kullanmak isteyenlerin cep telefonları üzerinden bir SMS göndererek, son derece pratik bir şekilde kredi kullanabilmeleri mümkün olacaktır. Yine mobil bankacılık üzerinden online bir şekilde de kefilsiz kredilerin kullanılabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca bizzat şubeye giderek de kefilsiz olarak kredi kullanmak için başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır. Bütün bu bilgiler ışığında kefilsiz olarak kredi kullanmak isteyenlerin öncelikli olarak kredi notlarının olumlu olması şart olmaktadır.

Kaynak; https://www.kolaykredi.info/