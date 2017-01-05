Keçiören öncesi hedef galibiyet

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin ilk yarısındaki 9. maçını bu hafta Cumartesi günü kendi seyircisi önünde oynayacak. Altınordu Belediye Engelli takımı ile Cumartesi Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek temsilcimizin maçı saat 13.00 de başlayacak.

Ligin 9. haftasına 14 puana sahip ve halen yenilgisiz oynayan Keçiören Güçlü Eller’in ardından 13 puan ve averajla ikinci sırada giren temsilcimiz bu haftaya 3 idmanla tam takım halinde hazırlandı.

12 takımlı Lig’te bu haftadan sonra kalan 2 maçını 14 Ocak’ta Ankara’da lider Keçiören’le ve 21 Ocak’ta Karşıyaka ESK ile Lefkoşa’da oynayacak temsilcimiz 18 Şubat’a kadar verilecek devre arasını kamp ve hazırlık maçları ile dolduracak.

Kolan’da kontroller başladı

Bu arada Aralık ayında Kolan British Hastanesi ile Engelliler Spor Federasyonu arasında “Sağlık İşbirliği Protokolu” imzalandı. Kolan British Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Harun Gülmez ve ESF Başkanı Mete Topçu arasında imzalanan protokolle birlikte Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncularından takım kaptanı Murat Ekşi ve Murat Uçar Gönyeli’deki Kolan British Hastanesine giderek ilk ücretsiz kontrollerini yaptırdılar.