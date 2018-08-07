KC İçişleri'nden Kıbrıslı Türklere seçime katılın çağrısı

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Seçim Hizmeti, Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ile ilgili duyuru yayınladı.

Duyuruda, 77 binden fazla Kıbrıslı Türkün Avrupa Parlamentosu Seçimleri ile ilgili özel seçmen listesine dâhil olduğuna işaret edilerek temsilci seçimlerine katılma çağrısı yapıldı.

Basın bildirisinin tam metni şu şekilde:

Değerli Kıbrıslı Türk vatandaşlar,

26 Mayıs 2019 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2019-2024 dönemi için Avrupa Parlamentosu’ndaki altı temsilcisini seçmeye çağrılacağız. Bu seçim sürecinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarının eşit seçme ve seçilme hakkı vardır.

Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Seçilmesi ile ilgili Yasa’nın Mart 2014 tarihinde oylanan 9(1A) Maddesi’nin hükümlerine göre, Nüfus Kayıt Dairesi tarafından verilen Kıbrıs Cumhuriyeti yeni tip kimlik kartına sahip olan ve Nüfus Kayıt Dairesi’nin Sistemindeki kayıtlı resmi adresi Kıbrıs Cumhuriyeti etkin kontrolü altındaki bölgede bulunmayan 77 binden fazla Kıbrıslı Türkün, otomatik olarak Avrupa Parlamentosu Seçimleri ile ilgili özel seçmen listesine dâhil edilerek, seçme ve seçilme hakkına sahip olacağını bilmeniz önemlidir.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin etkin kontrolü altındaki bölgede ikamet ettiklerini beyan edenlerinizin, seçmen listesine kayıt olmak için başvuru yapması gerektiği belirtilmektedir.

Beklentimiz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilcilerinin seçilmesine ilişkin bu sürece herkesin katılmasıdır. Avrupa vatandaşları olarak Avrupa seçimlerine katılarak, Avrupa Parlamentosu’ndaki Kıbrıslı temsilcileri seçersiniz. Çünkü herkesin oy kullandığı zaman, herkes kazançlı çıkar.

Dolayısıyla, eğer adresinizin sistemde doğru biçimde kayıtlı olduğu konusunda şüpheniz varsa, 2 Nisan 2019 tarihine kadar Kaza Amiri Daireleri’nden birine veya Vatandaş Hizmet Merkezleri’ne giderek Nüfus Kayıt Dairesi’nin Sisteminde kayıtlı olan resmi adresinizi teyit ediniz.