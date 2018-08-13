Kazı Kazanlar yeniden satışta

Spor Dairesi Piyangolar Birimi yaptığı açıklamayla Kazı Kazan’ların 10 Ağustos Cuma gününden itibaren satışa çıktığını duyurdu.

Piyangolar Birimi tarafından düzenlenen kazı kazan şans oyununun devlet güvencesinde olduğunun vurgulandığı açıklamada, satış fiyatının da 2 TL olarak belirlendiğine yer verildi. Sokakta dolaşırken rastladığımız seyyar piyango bayilerinde yada şans oyunları oynanan bayilerden satın alabileceğiniz kazı kazanlarda en düşük ikramiyenin 2 TL, en yüksek ikramiyenin de 75.000 TL olduğu belirtildi. 50 TL’ye kadar olan ikramiyelerin sadece kazanan bileti satan bayi, 50 TL üzeri ikramiyelerin ise Piyangolar Birimi tarafından ödeneceği vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere kazı kazanlar yurdumuzda en son 15 Kasım 2016 tarihinde satışa sunulmuştu.