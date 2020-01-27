"Kazı Kazan"dan 100 bin TL

Kazı kazan ilk büyük ikramiyesini bugün verdi…

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 13 Aralık’ta satışına başlanan Kazı Kazanlar’ın büyük ilgi gördüğü belirtilerek, ilk büyük ikramiyesini bugün kazandırdığı belirtildi.

Satışı kısa bir süre önce başlayan kazı kazanların büyük rağbet gördüğü ifade edilirken, Kazı Kazanlardan 2 TL’lik olan Hemen Kazan şans oyununun ilk büyük ikramiyesini bugün kazandırdığı açıklandı. Lefkoşa bölgesinden bir vatandaşa çıkan 100 Bin TL’lik büyük ikramiyenin daireden teslim alındığı kaydedildi.

300 Bin TL’lik çekiliş yarın akşam

Devlet Piyangosu’nun ayın her 8, 18 ve 28’inde gerçekleştirdiği çekilişinin yarın akşam 300 Bin TL’lik büyük ikramiye için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. Saat 20.00’da canlı yayınla BRT 1 HD’de izlenebilecek piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilecek.