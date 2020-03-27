Kazı çalışmalarına ara verildi
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin iki toplumlu ve bilim insanları tarafından yürütülen kazı ve laboratuvar çalışmalarına “içinde bulunulan durum” (Corona salgını) nedeniyle bir süre ara verildiği açıklandı
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Kayıp Şahıslar Komitesi’nin iki toplumlu ve bilim insanları tarafından yürütülen kazı ve laboratuvar çalışmalarına “içinde bulunulan durum” (Corona salgını) nedeniyle bir süre ara verildiği açıklandı. Komite açıklamasında, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin diğer bölümlerinin çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.
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Etiketler : Kayıp Şahıslar Komitesi, corona
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