Kazdığı kuyuya kendisi düştü

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Dipkarpaz’da sakin D.Z.’nin evinde yaptığı aramada evin önündeki elektrik direği altına konulan çiçek saksısı içerisinde 130 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile 38 adet canlı G3 mermisi tespit etti. Uyuşturucu maddeler ve mermiler ile ilgili olarak soruşturma başlatan narkotik ekipleri, kendilerine messenger üzerinden ulaşarak ihbarda bulunan Filistin uyruklu M.T.S.A.’nın konu uyuşturucu maddeler ile mermileri Davut Zengin’in evi önüne bıraktığını tespit etmesi üzerine Alqarout’u tutukladı. “Kanunsuz uyuşturu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde ithali” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Kıbrıs’ın güneyinden ithal etti

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 23 Şubat 2019 tarihinde zanlı M.T.S.A. tarafından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince alınan bilgide Dipkarpaz’da sakin Davut Zengin’in kalmakta olduğu evin önünde bulunan çiçekler içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde ve patlayıcı madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

24 Şubat 2019 tarihinde alınan bilgi üzerine konu eve gidilerek D.Z.’nin huzurunda arama yapıldığını belirten Selvili, yapılan aramada evin önündeki elektrik direği altında bulunan çiçek ekili saksı içerisinde poşete sarılı D.Z., adına düzenlenmiş ve üzerinde zanlının resmi bulunan Almanya oturum belgesi, 130 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve 38 adet Kıbrıs Cumhuriyeti menşeli 7.62 mm canlı G3 mermisi bulunduğunu açıkladı.

Çelişkili beyanlarda bulundu

Tahkikat memuru Hasan Selvili, Davut Zengin’in ve ailesinin söz konusu saksının kendilerine ait olmadığını beyan etmesi üzerine ihbarı yapan zanlı M.T.S.A. ile görüşüldüğünü söyleyerek, yapılan sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunduğunu belirtti. Akabinde zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise söz konusu saksı ve çiçeğe ait görüntülerin olduğunun tespit edildiğini ifade eden Selvili, zanlının yapılan tespit üzerine polisin elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya çalıştığı ve telefonu kırmak istediği esnada makul güç kullanılarak telefonun geri alındığını ve zanlının alıkonulduğunu açıkladı. Selvili, zanlının yapılan sorgusunda söz konusu uyuşturucuları Kıbrıs’ın güneyinden saksı ile getirdiğini, saksı içerisindeki uyuşturucu ve mermilerin kendisine ait olduğunu, oraya bıraktığını, D.Z.’nin ailesine zarar verdiğinden dolayı bu girişimde bulunduğunu beyan ettiğini açıkladı.

Tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini belirten Selvili, uyuşturucu maddelerin analize, naylon poşetlerin Foto Parmak İzi Şubesine, mermilerin patlayıcı madde uzmanlığına, oturum belgesinin ise sahtelecilik uzmanına gönderileceğini ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu belirtti. Selvili, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.