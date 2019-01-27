Kazaya yardım etmek istedi, kaza yaptı

Lefkoşa – Girne anayolunda dün gece birbirine bağlantılı iki kaza meydana geldi. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre Saat 01:35 sırlarında, NA 921 plakalı aracı kullanan Zekiye Hoşgör Dalay (K-37), Çağan Ersun (E-39)’un kullandığı FN 383 plakalı araca, sağ şeritten geçmeye çalışırken çarptı. Refüj üstüne çıkıp ve ters dönen NA 921 plakalı araçta bulunan Zekiye Hoşgör Dalay ve yolcu Ceren Damdelen (K-33), Müdife Bayır (K-28) yaralandı.

Kazaya yardım etmek için yavaşlayan araca, başka araç çarptı

O sırada kazayı görüp yardım etmek isteyen Fisun Körkmen (K-40)’in kullandığı FK 061 plakalı araca, aynı şeritte arkadan gelen KV 312 plakalı aracın dikkatsiz sürücü Ahmet Dağlı (E-19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun solunda bulunan Karayolları Dairesi’ne ait demir bariyere doğru savrulan Fisun Körkmen ağır yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındı.

Fotoğraflar Dilek Kırıcı/sosyal medya