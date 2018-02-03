Kazanmak için oynayacaklar

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında Baf Ülkü Yurdu ile Yalova bir araya geliyor. Yarın, Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak maç öncesi iki takımın da teknik direktörü son durumu değerlendirdi. İki teknik adam da, gelecek haftalarda moralli olmak adına maçtan puan veya puanlar çıkarmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Yürekli: “Son derece önemli bir maça çıkacağız”

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Kemal Yürekli, yarın Üner Berkalp Stadı’nda son derece önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta zor bir maç olmasına rağmen yenilmediklerini hatırlatan Yürekli, yarın da sahada kaybetmemek için mücadele edeceklerini ifade etti. Hasan Sedatgil ve Mustafa Tekpınar’ın bu maçta forma giyemeyeceğini aktaran Kemal Yürekli, sonuçta sahaya 11 kişi çıkacaklarını ve tüm oyuncularına güvendiklerini kaydetti. Rakipleri Yalova hakkında da değerlendirme yapan Baf Ülkü Yurdu teknik patronu, rakiplerinin iyi bir ekipten kurulu olduğunu, sadece kötü bir süreç geçirdiği ve bu süreçten kurtulma mücadelesi verdiğini sözlerine ekledi. Kemal Yürekli, iki takımın da geçmişe bakıldığında dostça geçen çok maçı olduğuna da dikkat çekti.

Berkalp: “Kazanırsak çok anlamlı olacak”

Yalova teknik direktörü Cenk Berkalp ise yaptığı değerlendirmede geçen hafta geriden gelerek iyi bir galibiyet aldıklarını ve bu galibiyeti daha da anlamlandırmak için bu hafta da kazanmaları gerektiğini söyledi. Takımın toparlanma sürecinde olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, şiddetle puana ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Baf Ülkü Yurdu’nun da geçtiğimiz hafta Binatlı maçında güzel bir oyun oynadığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, hem kendilerini, hem de rakiplerini zor bir maç beklediğini savundu. Takımın moraline de dikkat çeken Berkalp, morallerin son derece yerinde olduğunu sözlerine ekledi. Cenk Berkalp son olarak, karşılaşmanın centilmence tamamlanması temennisinde bulundu.

Lefke’de kazanan olmadı

Ligin 2’nci haftasında Yalova’nın saha kapatma cezası olduğundan dolayı Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti. Karşılaşmadan sonra iki takım da bu sezon ilk kez puanla tanışmıştı.