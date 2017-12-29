“Kazanmak için mücadele gerek”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de ilk yarının son karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu’nu, Doktor Küçük Stadı’nda konuk edecek olan Yeni Boğaziçi’nde tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü takımlarından Gençler Birliği’ni hem de deplasmanda mağlup etme başarısı gösteren Yeni Boğaziçi’nde Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu yaptığı açıklamada, “Ligde yarışmacı olarak devam etmek istiyorsak mutlaka Baf Ülkü Yurdu karşısında galip gelerek üç puanı hanemize yazdırmak durumundayız” dedi.

Süper ligde Baf Ülkü Yurdu takımının beklenmedik bir çıkışı olduğunu ve ligde 19 puanla yedinci sırada yer aldığına dikkat çeken Şerifoğlu, kazanmaları durumunda puan olarak 17 puana ulaşacaklarını ve ligde yarışmacı durumuna geçerek hedeflerini ona göre belirleyeceklerini belirtti.

Şerifoğlu: “İlk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyoruz”

İlk yarının son maçında kendi seyircisi önünde Baf Ülkü Yurdu’nu ağırlayacak olan Yeni Boğaziçi’nde Teknik Direktör Eralp Şerifoğlu, “kendi sahamızda değil ancak kendi seyircimiz önünde oynayacağımız bu önemli maçtan üç puan alarak, ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak istiyoruz” dedi. Sahalarının zemininin kötü olmasından dolayı futbolcuların isteği doğrultusunda, gece maçı oynamak istediklerini federasyona bildirdiklerini belirten Şerifoğlu, “Federasyon bu isteğimize olumlu yaklaşarak bizlere Mağusa Dr. Küçük Stadı’nın kapılarını açtı” dedi. Y.Boğaziçi Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu, maça kazanmak için çıkacaklarını ve kazanmak içinde sahada çok mücadele edeceklerini söylerken, “Tüm taraftarlarımızı bu önemli maçımıza bekliyoruz” dedi.

“Üç dört günlük aradan sonra çalışmalara başlayacağız”

Baf Ülkü Yurdu maçının ardından yeni yıl kutlamaları ve dinlenmeleri için takıma üç dört gün izin vereceklerinin altını çizen Eralp Şerifoğlu, “İkinci yarıda daha verimli, galibiyete odaklı bir takım yaratmak için çalışmalarımızı o yönde yapacağız” dedi. Şerifoğlu, “Ara transferde bir yabancı oyuncuya daha ihtiyacımız var ve takıma yararlı olabilecek bir yabancı oyuncu mutlaka transfer edeceğiz” dedi. Yerli oyuncu transferi konusunda henüz bir karar vermediğini belirten Şerifoğlu, başkan ve yönetimle yapılacak toplantı sonrası karar vereceklerini, transfer yapılacaksa da takıma direk uyum sağlayabilecek oyuncuların aranacağını sözlerine ekledi.